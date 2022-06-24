BM: Gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güçleri öldürdü

El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma yürüten Birleşmiş Milletler (BM), topladıkları bulguların mermilerin İsrail güçleri tarafından atıldığını gösterdiğini duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere demeç veren BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Topladığımız tüm bilgiler olay anında Ebu Akile'nin yakın çevresinde silahlı Filistinlilerin bulunmadığını ortaya koyuyor. Gazeteciler kamp içinde silahlı Filistinlilerin bulunduğu yerlerden kaçınmak için bir yan sokak seçiyorlar ve görünürdeki İsrail güçlerine yavaşça ilerliyorlar. Bulgularımız o sırada hiçbir uyarı yapılmadan ateş açıldığı yönünde" dedi. Shamdasani, olayın ardından Ebu Akile'nin yardımına koşan silahsız bir adama ve saklanmaya çalışan bir başka gazeteciye de kurşun yağdırıldığını sözlerine ekledi.

Ebu Akile, Batı Şeria'daki baskınları haber yaparken 11 Mayıs günü öldürülmüştü.