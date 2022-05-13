İsrail güçleri Filistinli gazeteci Akile'nin cenazesine de saldırdı

İsrail polisi Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen 51 yaşındaki El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin bugün Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze törenine katılanlara saldırdı.

Akile'nin cenazesi bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki St. Louis Fransız Hastanesi'nden çıkarılırken İsrail polisi kalabalığa saldırdı. Polis Akile'nin tabutunu taşıyan Filistinlileri darp etti.

Polisin saldırısında onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Haaretz'in haberine göre İsrail polisi cenazeyi taşıyan kalabalığın üzerine ses bombaları attı, en az 10 kişi yaralandı.

Ebu Akile'nin yeğeni Lina Ebu Akile saldırıdan kısa süre önce El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneye ve cenaze töreninin yapılacağı kiliseye giden yollar üzerinde çok sayıda kontrol noktası oluşturduğunu, araçların geçişine engel olduğunu söyledi.

Lina Ebu Akile "Onu katlederek sustursalar bile hâlâ insanları susturmaya ve onların bizimle birlikte olmalarını, sevgi ve desteklerini sunmalarını ve bıraktığı mirası onurlandırmalarını engellemeye çalışıyorlar" dedi.

Şirin Ebu Akile'nin cenazesi Doğu Kudüs'teki kiliseye getirildi. Törene binlerce kişi katılıyor.