Filistin, Ebu Akile'yi öldüren kurşunu ABD'ye teslim etti

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail tarafından katledilen El Cezire muhabiri Ebu Akile'yi öldüren kurşunu adli soruşturma yapılması için ABD'ye teslim etti.

Filistin Yönetimi Başsavcısı Ekrem el-Hatip "Filistin'deki ilgili taraflar, ABD tarafının mermi üzerinde balistik çalışmalar yapmasına izin verdi. Kurşun kendilerine teslim edildi" derken, ABD'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Ebu Akile, 11 Mayıs günü İsrail ordusunun düzenlediği bir baskını takip ettiği sırada öldürülmüştü. İsrail olayın sorumluluğunu üstlenmezken, Birleşmiş Milletler topladıkları bulguların Ebu Akile'nin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü gösterdiğini belirtmişti.