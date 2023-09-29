ABD: Sırbistan, Kosova sınırına benzeri görülmemiş şekilde askeri yığınak yapıyor

Kosova-Sırbistan arasındaki gerginlik sürerken, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını bildirilen açıklamada, Belgrad yönetimine 'güçlerini geri çekme' yönünde çağrı yapıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz haftasonu, Kosova'da bir polisin öldürülmesinin ardından çember içine alınan 3 Kosovalı Sırp'ın öldürüldüğünü, 2'sininse ağır yaralandığını belirterek, yaşananların sorumlusunun Kosova Başbakanı Albin Kurti olduğunu söylemişti.

En son yaşananlar

Vucic, "Her şey hazırlanmış bir planın parçası" demiş ve Sırbistan'ın NATO ile çatışmaya sürüklenmek istendiğini kaydetmişti.

NATO'nun Kosova'daki askeri gücü KFOR, 5 gün önce, ülkenin kuzeyindeki gerginliğe "yanıt vermeye hazır" olduğunu duyurmuştu.