ABD Senatosu Trump’ın Küba’ya saldırı hazırlığının önünü açık bıraktı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Kongre onayı olmadan Küba’ya askeri saldırıda bulunmasını engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri karar tasarısını bloke etti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da salı günü yapılan usul oylamasında tasarı 51’e karşı 47 oyla durduruldu. Oylama büyük ölçüde parti çizgileri doğrultusunda gerçekleşirken, Cumhuriyetçiler ABD’nin Küba’ya karşı “aktif bir çatışma” içinde olmadığını öne sürerek başkanın yetkilerinin sınırlanmasına gerek bulunmadığını savundu.

Washington’ın yıllardır sürdürdüğü abluka ve son dönemde artan askeri tehditler görmezden gelinirken, Senato’daki Cumhuriyetçi çoğunluk Trump’a Küba’ya karşı yeni saldırı hamleleri için geniş bir manevra alanı tanımış oldu.

‘ABD’ye yapılsa savaş sayılırdı’

Tasarı, Demokrat Senatör Tim Kaine öncülüğünde gündeme getirilmişti. Kaine, Trump yönetiminin Küba’ya dönük hamlelerinin yalnızca diplomatik ya da ekonomik baskı olarak görülemeyeceğini, ABD’nin ada ülkesine yakıt sevkiyatlarını engellemesinin fiilen askeri eylem anlamına geldiğini söyledi.

Oylama öncesinde Senato’da konuşan Kaine, “Birileri ABD’ye bizim Küba’ya yaptığımızı yapsaydı, bunu kesinlikle savaş eylemi olarak değerlendirirdik” dedi.

Kaine, ABD Sahil Güvenliği başta olmak üzere Amerikan güçlerinin Küba’ya dönük “yıkıcı bir ekonomik abluka” için kullanıldığını belirterek, bunun savaş yetkileri kapsamında ele alınması gerektiğini savundu.

Cumhuriyetçiler ‘aktif çatışma yok’ diyerek oylamayı engelledi

Kararın önünü kesen usul itirazını Florida Senatörü Rick Scott sundu. Scott, Trump’ın Havana’ya asker göndermediğini belirterek savaş yetkileri oylamasının uygun olmadığını iddia etti.

Scott daha sonra sosyal medya hesabından “Küba’da gerçek reform istiyorsak gayrimeşru Castro/Diaz-Canel rejimi düşmeli” diye yazdı, Trump yönetimi altında Küba için “özgürlük, refah ve Patria y Vida için yeni bir gün umudu” doğduğunu iddia etti.

Trump’tan açık tehdit: ‘Sırada Küba var’

Trump son aylarda Küba yönetimini birkaç kez hedef almış, “Sırada Küba var” diyerek tehditlerini açıkça dile getirmişti. ABD Başkanı en son Küba için “yeni bir şafak” vaadinde bulunmuştu.

ABD yönetimi Küba halkını hedef alırken, “demokrasi” ve “özgürlük” başlıkları altında açık bir müdahale gündemi yürütüyor.

İran ve Venezuela’nın ardından hedefte Küba var

Senato’daki oylama, Washington’ın İran’a karşı savaşı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ocak ayında ABD güçlerince haydutça kaçırılmasının ardından geldi. Bu askeri saldırılar da Kongre onayı alınmadan yürütülmüştü.

Böylece Trump yönetimi, Kongre’yi devre dışı bırakarak İran’dan Venezuela’ya, şimdi de Küba’ya uzanan saldırgan çizgisini sürdürüyor. Senato’daki Cumhuriyetçi çoğunluk da başkana yeni müdahaleler için siyasi zemin sağlıyor.

Emperyalist saldırganlığa hukuki kılıf

ABD Anayasası’na göre savaş ilan etme yetkisi başkana değil Kongre’ye ait. Ancak Beyaz Saray, Trump’ın attığı adımların başkomutan sıfatıyla ABD’yi koruma yetkisi ve yükümlülüğü kapsamında olduğunu iddia ediyor.

Bu savunma, Washington’ın emperyalist müdahalelerine her seferinde başvurduğu klasik gerekçeyi yeniden üretirken, Küba’ya dönük soykırım niteliğindeki abluka ve tehditlerin üzerini “ulusal güvenlik” yalanıyla örtmeye çalışıyor.

Demokratların girişimi, Trump’ın Kongre’yi devre dışı bırakarak yürüttüğü askeri saldırılara karşı yeni bir denetim hamlesi olarak gündeme geldi. Ancak Senato’daki oylama, ABD siyasetinin Küba konusunda parti farkı gözetmeksizin saldırgan çizgiden kopmadığını da gösterdi.

Salı günkü oylama, Küba başlığında yapılan ilk savaş yetkileri oylaması oldu. Demokratlar daha önce de hem Senato’da hem Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın "askeri operasyonlar" için Kongre’den yetki almasını sağlamaya çalışmış, ancak bu girişimler Cumhuriyetçilerin desteğiyle engellenmişti.