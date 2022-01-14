ABD Senatosu, Nord Stream 2'ye yönelik yaptırım tasarısını reddetti

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan Nord Stream 2'ye (Kuzey Akım 2) yönelik yaptırım tasarısını geri çevirdi.

Tasarı onay için gerekli 60 oyu alamadı. Önerilen yasa doğalgaz boru hattına yaptırımlar ve boru hattının mühendislik, inşaat ve işletiminden sorumlu şirketlere ve bunların belirli çalışanlarına yönelik kısıtlamalar getirmeyi öngörüyordu.

Nord Stream 2'nin inşaatı 10 Eylül 2021'de tamamlandı. Rusya ve Almanya'nın ortak projesi olarak hazırlaman boru hattı, Avrupa'ya gaz akışını kolaylaştırmak amacıyla inşa edilirken Ukrayna ve ABD'li yetkililer bunun "politik bir silah olacağını" öne sürmüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy daha önce Ted Cruz tarafından sunulan tasarıya destek çağrısı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'se, Nord Stream 2 gaz boru hattının “nihayetinde AB'nin kendi güvenlik hedefleriyle çeliştiğini” savunmuştu.