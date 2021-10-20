ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi yeni Ankara büyükelçisini onayladı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, çeşitli büyükelçilik ve temsilciliklere aday 33 ismi onaylayarak Senato Genel Kurulu’na gönderdi. Genel Kurulda yapılacak onay sonrası söz konusu isimler, görevlerine başlayacak.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından yapılan açıklamada, Senato'ya gönderilen listedeki adaylar ve olası görev yerleri yer aldı. Adaylar arasında ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine, eski Arizona senatörü Jeff Flake de bulunuyor. Flake, senato tarafından onaylandığı takdirde görevi, mevcut Türkiye Büyükelçisi David Satterfield’dan devralacak.

Flake'den adaylık sonrası açıklama

Flake, adaylığın ardından yaptığı açıklamada, “Uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur duyuyorum. Senato tarafından onaylanırsa, yurtdışında ABD çıkarlarını temsil eden güçlü, deneyimli ve yetenekli bir ekibe katılmaktan memnuniyet” dedi.

Eski bir Cumhuriyetçi olduğu halde Biden tarafından aday gösterilmesini, “Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve anı zamanda taahhüdüm” sözleriyle açıkladı.

Açıklamada paylaşılan listede NATO Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Julianne Smith, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine aday Michael Carpenter, Birleşmiş Milletler ve Diğer Uluslararası Örgütler Temsilciliği adayı Bathsheba Nell Crocker, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği adayı Mark Gitenstein, Dışişleri Bakan Yardımcılarıı olarak Julieta Valls Noyes ve C.S. Eliot Kang yer alıyor.

Komite başkanı Menendez, adayları destekledi

Adaylara dair konuşan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, adayların yoğun bir şekilde incelenmiş, yüksek nitelikli isimler olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Dünya çapında Amerikan değerleri ile çıkarlarını teşvik etmek için yetkilendirilmiş diplomatlara ve kalkınma uzmanlarına sahip olduğumuzdan emin olmak için mümkün olduğunca çok sayıda oturum ve oylamaya devam etmeyi planlıyorum. Komitenin bugün sorumluluklarını yerine getirmesinden gurur duyuyorum ve bu adayların Senato katında onaylanmasını sağlamak için meslektaşlarımla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Menendez, Senato’daki Cumhuriyetçi isimlerin adayların onaylanmasında gecikmelere neden olduklarını söyleyerek, tavırlarını kınadıklarını açıkladı. Bu durumun, ABD’nin çıkarları ve küresel liderlik iddiasının Cumhuriyetçilerin, “Engellemesi tarafından tehlikeye” atılmaması gerektiğini ifade etti. (ANKA)