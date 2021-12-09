ABD Senatosu Biden'ın getirdiği aşı zorunluluğunu iptal eden tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, Biden yönetiminin büyük şirketlerde çalışanlara yönelik getirdiği Covid-19'a karşı aşılanma veya haftalık test yaptırma zorunluluğu yasasının reddedilmesine dönük tasarıyı onayladı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da tasarı 48'e karşı 52 oyla kabul edildi.

Tasarıya evet oyu verenler arasında iki Demokrat Partili senatör de bulunuyor. Tasarıyı kabul eden 50 Cumhuriyetçi senatörün yanı sıra Demokrat Partili iki senatör olan Montanalı Jon Tester ve Batı Virginalı Joe Manchin de tasarıya evet oyu verdi.

Senato'da tasarıyı Cumhuriyetçi Senatör Mike Braun sunmuştu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu tasarıyı Senato'dan geçmesi durumunda veto edeceğini açıklamıştı

ABD'de bir federal mahkeme, geçtiğimiz günlerde bazı şirketlerde aşı zorunluluğunun uygulanmasını durdurma kararı almıştı. Mahkeme, karar gerekçesinde, Biden yönetiminin "bu yasayı yürürlüğe koyarak yetkisini aştığını" ifade etmişti.

Geçtiğimiz hafta, iki farklı mahkeme, Biden yönetiminin getirdiği aşı zorunluluğunu dondurma kararı almıştı. Louisiana'da bir mahkeme, eyaletteki sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulamasını dondururken, Kentucky'de benzer bir karar eyaletteki şirketler için geldi.

Biden yönetimi, geçen ay, 100'den fazla işçinin çalıştığı şirketlerde tam doz aşılanma ya da haftalık negatif test sonucu alma zorunluluğu getirmişti.