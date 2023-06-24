'ABD şehirlerini yutabilecek tsunami yaratmaya muktedir' diye duyurdular: Poseidon hakkında her şey

Rusya'nın nükleer denizaltısı Belgorod ile birlikte anılan nükleer torpidosu Poseidon'un ilk sualtı denemelerinin bu yaz yapılacağı belirtildi.
Sputnik'e konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, Belgorod nükleer denizaltısının bu yıl resmen donanmanın hizmetine gireceğini açıklarken, savunma sanayinden konuya haiz bir kaynak da nükleer enerjili ve nükleer silah kapasiteli insansız su altı aracı Poseidon'un denizdeki ilk denemelerinin bu yaz yapılmasının planlandığını söyledi.
St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt'ta düzenlenen 2023 Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'na katılan savunma sanayi yetkilisi, Poseidon'un halihazırda testlerden geçip güvenli ve operasyona hazır oldukları onaylanan reaktör ünitelerinin bu yaz deniz denemelerinde ilk kez çalıştırılacağını aktardı:
"Poseidon reaktör üniteleri hazır: Üretim safhalarında denendi, test edildi ve performansları ile güvenlikleri onaylandı. Amaçlandığı gibi çalışmaya hazırlar."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poseidon'un geliştirildiğini ilk olarak 2018'de Rus parlamentosuna yaptığı konuşmada duyurduğunda, bu tür insansız sualtı araçlarının hem konvansiyonel hem de nükleer silahlarla donatılabilmesinin, uçak gemisi grupları, kıyı tahkimatları ve altyapı dahil olmak üzere çok çeşitli hedefleri vurmalarına imkan verdiğini belirtmişti.
ABD medyasının 'Rusya'nın en öldürücü 5 silahıyla' ilgili haberlerinde liste başına koyduğu, 'radyoaktif tsunamiler tetikleyerek Amerikan şehirlerini yutabileceğine' dair 'Kıyamet Günü senaryoları' çizdiği Poseidon'un denizin derinliklerine ineceğini haberi sonrası, Sputnik söz konusu silahın ayrıntılarını paylaştı:
- Orijinal kod adı Status-6 Okyanus Çokamaçlı Sistemi, NATO nezdinde kod adı Kanyon olan Poseidon projesi, ilk olarak 2018'de açıklandığında, Rusya Savunma Bakanlığı, geliştirme çalışmalarının görüntülerini ve otonom torpido operasyonlarının ilkelerinin bilgisayar tarafından oluşturulmuş sunumunu yayımladı. Buna Poseidon'un alt gemisinden ayrılıp okyanus tabanının yakınında manevra yaparak bir düşman uçak gemisi grubu veya bir düşman limanını içerebilecek hedeflere hareketlenmesinin görüntüleri dahildi.
- O zamandan beri, Poseidon'un boyutları ve silah yükü dahil ek bilgiler kamuoyuna sunuldu. Otonom torpido 20 metre uzunluğunda, 1.8 metre çapında ve 100 ton ağırlığında.
- Nükleer reaktörle donatılmış, uydu haberleşmesi ve yapay zeka yardımıyla otonom olarak çalışan Poseidonlar, temelde sınırsız menzile sahip.
- Bu da Dünya üzerindeki herhangi bir sualtı konumuna seyahat etme ve teknik kaynakları elverdiği sürece çalışır durumda kalmalarına imkan tanıyor.
- Sistem, yaklaşık saatte 100-130 km arası çalışma hızına ve konvansiyonel patlayıcılar ya da iki megatona kadar patlayıcı gücü olan nükleer savaş başlığı taşıma kabiliyetine sahip.
- Belgorod denizaltısının geliştirme ve test etme aşamasında kullanılmasının ardından, Poseidon'u sürekli taşıması amacıyla Proje 09851 Habarovsk sınıfı olarak bilinen özel amaçlı denizaltı serisi inşa ediliyor.
- Yeni denizaltı filosunun lideri Habarovsk'un ilkinin geçen yıl denize indirilmesinin ardından 2024 yılında Pasifik Filosu'nda hizmete girmesi bekleniyor. 2017 yılında inşasına başlanan ikinci denizaltının ise 2025 yılında Kuzey Filosu'nda hizmete girmesi bekleniyor. Habarovsk sınıfı iki denizaltı daha sipariş edildi.
- Borei sınıfı nükleer enerjili balistik füze denizaltılarının bir modifikasyonu olduğuna inanılan, onlarla aynı temel gövdeye sahip olan Habarovsk sınıfı denizaltıların, 6 adede kadar Poseidon ve muhtemelen, düşman gemilerinin saldırılarına karşı savunma için 6-8 533 mm torpido taşıyacak şekilde uyarlandığı sanılıyor.
- 2020'de ABD Donanma Enstitüsü, 'balistik füze savunması geçirmez olduğu, patlatılana kadar tespit edilemeyeceği göz önüne alındığında, yeni sistemin sonuçlarıyla ilgili ne dense abartılı olmayacağını' belirtti.
- Yine 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD kıyı şehirlerini 'radyoaktif tsunamilerle' yutabileceğine dair korkularını dile getirdiği Poseidon'un 'uygulanabilir uluslararası yasal kural ve ilkelerin potansiyel ihlali' olarak kınadı.