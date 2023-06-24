'ABD şehirlerini yutabilecek tsunami yaratmaya muktedir' diye duyurdular: Poseidon hakkında her şey

Rusya'nın nükleer denizaltısı Belgorod ile birlikte anılan nükleer torpidosu Poseidon'un ilk sualtı denemelerinin bu yaz yapılacağı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, Belgorod nükleer denizaltısının bu yıl resmen donanmanın hizmetine gireceğini açıklarken, savunma sanayinden konuya haiz bir kaynak da nükleer enerjili ve nükleer silah kapasiteli insansız su altı aracı Poseidon'un denizdeki ilk denemelerinin bu yaz yapılmasının planlandığını söyledi.

St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt'ta düzenlenen 2023 Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'na katılan savunma sanayi yetkilisi, Poseidon'un halihazırda testlerden geçip güvenli ve operasyona hazır oldukları onaylanan reaktör ünitelerinin bu yaz deniz denemelerinde ilk kez çalıştırılacağını aktardı:

"Poseidon reaktör üniteleri hazır: Üretim safhalarında denendi, test edildi ve performansları ile güvenlikleri onaylandı. Amaçlandığı gibi çalışmaya hazırlar."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poseidon'un geliştirildiğini ilk olarak 2018'de Rus parlamentosuna yaptığı konuşmada duyurduğunda, bu tür insansız sualtı araçlarının hem konvansiyonel hem de nükleer silahlarla donatılabilmesinin, uçak gemisi grupları, kıyı tahkimatları ve altyapı dahil olmak üzere çok çeşitli hedefleri vurmalarına imkan verdiğini belirtmişti.

ABD medyasının 'Rusya'nın en öldürücü 5 silahıyla' ilgili haberlerinde liste başına koyduğu, 'radyoaktif tsunamiler tetikleyerek Amerikan şehirlerini yutabileceğine' dair 'Kıyamet Günü senaryoları' çizdiği Poseidon'un denizin derinliklerine ineceğini haberi sonrası, Sputnik söz konusu silahın ayrıntılarını paylaştı: