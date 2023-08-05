ABD: SDG ve ÖSO ile ortak faaliyetler devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Irak ve Suriye'de IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun misyonuna ilişkin mevsimlik genel müfettiş raporunu Kongre'ye sundu.

Rudaw'ın aktardığı raporda ABD ve koalisyon güçlerinin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile faaliyetlerine devam ettiği ve edeceği belirtildi.

Ayrıca Irak güvenlik güçleri ile ve Rojava’daki Kürt güçlerinin IŞİD'e karşı mücadele kabiliyetinde kayda değer bir kazanım elde etmediği, bunun yanı sıra yaklaşık 10 bin IŞİD’linin tutulduğu hapishaneler ve el-Hol ile diğer kamplarda güvenliği sağlamak için SDG unsurlarına eğitim desteği verilmeye devam edildiği kaydedildi.

“Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren üçüncü taraf güçler” diye adlandırılan İran, Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetinin koalisyonun faaliyetlerini “karmaşık hale getirdiği” ifade edilen raporda, Türkiye’nin, PKK ile bağlantılı olduklarını savunarak SDG liderlerini insansız hava araçları ile hedef alan saldırılarılar düzenlediği ifade edildi.