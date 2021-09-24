ABD Savunma Bakanlığı yeni 'Kuzey Kutbu danışmanı' atadı

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kutbu'ndaki güvenlikten sorumlu kıdemli danışmanı olarak emekli Hava Kuvvetleri Tümgenerali Randy Kee'yi atadı.

Kutuplar üzerinde rekabet ABD'nin askeri olarak Trump döneminde gündemine bir kere daha girmişti. Doğal kaynaklar için rekabet noktası ve yeni potansiyel nakliye rotalarını oluşacağı yer olan kutup dairesine bakan ülkelerin bölgede askeri üsleri bulunuyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kee'nin görevinin bir kısmının Kuzey Kutbu'na odaklanan yeni bir DOD bölgesel merkezinin kurulmasını denetlemek olacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre adını eski bir Alaska senatöründen alan Ted Stevens Arktik Güvenlik Araştırmaları Merkezi, ABD ve yabancı askeri yetkililer, siviller ve sivil toplum katılımcıları için “yönetici düzeyinde” eğitim ve öğretim sağlayan Pentagon'un altıncı bölgesel güvenlik çalışmaları merkezi olacak şekilde düzenlenecek.

Çarşamba günü yayınlanan açıklamada, "Merkezin amacı, Kuzey Kutbu bölgesinde ABD ulusal güvenlik önceliklerini ilerletmek için güçlü, sürdürülebilir, uluslararası güvenlik liderleri ağları oluşturmaktır" denildi.

2021 savunma yetkilendirme kanununda onaylanan merkezin yeri henüz açıklanmadı.

Pentagon, 2019'da Kongre'ye sunduğu bir raporda, Moskova'nın Kuzey Filosu Ortak Stratejik Komutanlığını 2014'te oluşturduğunu ve yeni birimlerle eski hava limanlarını ve altyapıyı yenileyerek ve kıyılarında askeri üsler kurarak Kuzey Kutbu'ndaki varlığını kademeli olarak güçlendirdiğini söyledi.

Buzulların erimesiyle kutup dairesi Doğu Asya'dan Avrupa'ya yeni bölgesel nakliye rotalarının oluşabileceği yerler olarak öne çıkıyor.

Daha önce kutuplar gündemi dahilinde Grönland'ı satın alma niyetini açık eden Donald J. Trump, 2020'de Kee'yi ABD Arktik Araştırma Komisyonu'nun komiseri olarak atadı ve son olarak, İç Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla faaliyet gösteren ve Alaska Üniversitesi tarafından barındırılan komisyonun yöneticisi haline getirdi.