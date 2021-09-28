ABD Savunma Bakanı'ndan 'Rus üslerini kullanma isteği' iddiasına ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmak istediği iddiasına ilişkin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haber hakkında konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre, ABD Senatosu'ndaki oturuma katılan Austin, bir senatörün Ortadoğu'daki Rus üslerini Afganistan'daki terörle mücadele operasyonları için kullanma olasılığıyla ilgili sorusu karşısında "Bildiğim kadarıyla bu konu, Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede gündeme geldi. Putin, katkıda bulunmayı teklif etti" yanıtını verdi.

Austin, ABD'nin Rusya'dan herhangi talepte bulunmadığını söyledi.