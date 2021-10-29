ABD Savunma Bakanı: Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz

Pentagon'la Ankara arasında F-16 görüşmeleri sürüyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını' tanıdığını söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Perşembe günü Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı açıklamada Pentagon'un "Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını" tanıdığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim'de iptal edilen F-35 anlaşması için verilen 1,4 milyar doları kullanarak daha ucuz olan F-16'ları satın almak istediğini söylemişti.

F-16 talebinin, Pazar günü Glasgow'da başlayacak olan COP26 iklim konferansının oturum aralarında Biden'la Erdoğan bir araya geldiğinde tartışılması bekleniyor.

ABD savunma yetkilileri Çarşamba günü Ankara'da "F-35 programından kalan sorunları çözmek" için Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerle bir araya gelmişti.

Ancak ABD basınında çıkan haberler olası herhangi bir F-16 siparişinin, F-35'lerin iptali için gerekçe gösterilen Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alma kararından etkilenebileceğini yönünde.

Herhangi bir satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekecek.

Pazartesi günü ABD Kongresi'ndeki 11 milletvekilinden oluşan bir grup, F-35'in iptali için Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e bir mektup yazdı.

Mektupta “ABD yapımı uçakları düşman gibi davranmaya devam eden bir müttefike göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız” denilmişti.

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