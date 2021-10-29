ABD Savunma Bakanı: Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Perşembe günü Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı açıklamada Pentagon'un "Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını" tanıdığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim'de iptal edilen F-35 anlaşması için verilen 1,4 milyar doları kullanarak daha ucuz olan F-16'ları satın almak istediğini söylemişti.

F-16 talebinin, Pazar günü Glasgow'da başlayacak olan COP26 iklim konferansının oturum aralarında Biden'la Erdoğan bir araya geldiğinde tartışılması bekleniyor.

ABD savunma yetkilileri Çarşamba günü Ankara'da "F-35 programından kalan sorunları çözmek" için Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerle bir araya gelmişti.

Ancak ABD basınında çıkan haberler olası herhangi bir F-16 siparişinin, F-35'lerin iptali için gerekçe gösterilen Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alma kararından etkilenebileceğini yönünde.

Herhangi bir satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekecek.

Pazartesi günü ABD Kongresi'ndeki 11 milletvekilinden oluşan bir grup, F-35'in iptali için Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e bir mektup yazdı.

Mektupta “ABD yapımı uçakları düşman gibi davranmaya devam eden bir müttefike göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız” denilmişti.