ABD Savunma Bakanı: İran'ın İHA'ları tehdit oluşturuyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Körfez aristokrasilerine yönelik yaptığı açıklamada İran ve insansız hava araçlarının Orta Doğu'daki ABD birlikleri ve müttefikleri için bir tehdit olduğunu ve Washington'un bunu caydırmak için çalışacağını söyledi.

Austin, Cumartesi günü Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik konferansında, "İran'ın tek yönlü saldırı İHA'larını yaygınlaştırması, Amerikan birlikleri için sürekli bir tehdit ve IŞİD'e karşı mücadelede bir engeldir" dedi.

Bu tür sistemlerin "geleceğin çatışmalarında öne çıkması muhtemel" olduğunu söyleyen ABD'li bakan, "Şimdiden sivil uçakları tehdit ediyor. Bu yüzden Bakanlığım drone tehdidini ele almayı bir öncelik haline getirdi" dedi.

Manama Diyaloğu konferansında Austin, Biden yönetiminin "askeri harekat yerine diplomasiyi tercih ettiğini" söylerken ancak Pentagon'un ezici bir güç göndermeye ve "çağrılması halinde dünyanın herhangi bir yerinde zaferi güvence altına almaya" hazır olduğunu öne sürdü.

ABD ve İran arasında devam eden dolaylı müzakerelere atıfta bulunarak Austin, "Nükleer meselenin diplomatik bir sonucuna bağlı kalmaya devam ediyoruz… İran ciddi bir şekilde angajmana istekli değilse, o zaman ABD'yi güvende tutmak için gerekli tüm seçeneklere bakacağız" dedi.