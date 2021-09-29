ABD Savunma Bakanı: Afgan ordusunun tek bir kurşun atmadan eriyip gitmesi hepimiz için sürpriz oldu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda verdiği ifadede, Afgan ordusunun ani çöküşünün Pentagon'u hazırlıksız yakaladığını söyledi. Austin ABD'nin, Afgan ordusundaki yolsuzluklar ve moral bozukluğu gibi etkenler hakkında hatalı hesaplamalarda bulunduğunu dile getirdi.

VOA'nın haberine göre, Austin, verdiği ifadede, "Bizim ve ortaklarımızın eğittiği Afgan ordusunun birçok yerde tek bir kurşun atmadan eriyip gitmesi hepimiz için sürpriz oldu. Bunun aksini söylemek dürüstlük olmaz" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de aynı oturumda ifade verdi. General Milley de Savunma Bakanı Austin gibi Taliban'ın Afganistan'ı bu kadar hızlı bir şekilde ele geçirmesini tahmin edemediklerini söyledi. Ancak Milley, ordunun, ABD'nin herhangi bir şarta bağlı olmadan hızlandırılmış bir biçimde Afganistan'dan çıkmasının Afgan ordusu ve hükümetinin çöküşünü beraberinde getirebileceği şeklinde 2020'nin sonundan beri uyarıda bulunduğunu söyledi.

Milley, "Bu uyarı bir yıl önceydi. Benim değerlendirmem bu süre içinde tutarlılığını korudu" dedi.



