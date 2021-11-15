ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması 6. Filosu'nun komuta gemisi USS Mount Whitney, 10 günün ardından Karadeniz'i terk etti.

Gemi yeniden İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında Amerikan mürettebatının fotoğraf çekildikleri görüldü.

ABD Donanması’nın 6. Filosuna ait LCC 20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli amfibi komuta kontrol gemisi 4 Kasım'da Karadeniz'e açılmıştı. Gemi 10 gün Karadeniz'de kaldıktan sonra yeniden İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya doğru açıldı. Savaş gemisinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin Boğaz'dan geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin USS Mount Whitney'i Karadeniz'e göndermesinin bölge istikrarına katkı sağlamayacağını belirtmiş, Rusya Donanması'na bağlı Karadeniz Filosu gemiyi takibe almıştı.