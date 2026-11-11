ABD Savaş Bakanı'nın azli girişimine ABD Kongresi'nden engel

ABD Temsilciler Meclisi, Savaş Bakanı Pete Hegseth hakkında başlatılan azil girişimini engelledi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis'te yapılan oylamada, azil karar tasarısının Adalet Komitesi'ne gönderilmesi 211'e karşı 204 oyla kabul edildi.

Kentucky Cumhuriyetçi Temsilcisi Thomas Massie tarafından sunulan tasarı, Hegseth'in ABD'nin İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki askeri operasyonları sırasında yasaları ve anayasal yetkileri ihlal ettiği suçlamalarına dayanıyordu.

Oylamada 210 Cumhuriyetçi ve bir bağımsız üye tasarının komiteye gönderilmesi yönünde oy kullandı. Massie, kendi partisinden bu öneriye karşı çıkan tek isim oldu. Oylamaya katılan 203 Demokrat üyenin tamamı ise tasarının komiteye gönderilmesine karşı çıktı.

Sekiz ayrı suçlama yöneltilmişti

Massie'nin sunduğu sekiz maddelik azil tasarısında Hegseth'e yöneltilen suçlamaların başında, Kongre'nin onayı olmadan İran'da savaş yürütülmesi ve 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'nın ihlal edilmesi geliyor.

Tasarıda ayrıca ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarında yargısız infazlara yol açtığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına yönelik operasyonu yönettiği ve Yemen'deki askeri operasyonları Kongre onayı olmadan başlattığı söyleniyor.

Hegseth ayrıca savaşlarda sivillerin korunmasına ilişkin yükümlülükleri ihlal etmek ve Trump yönetiminin askeri politikalarını eleştiren Demokrat Senatör Mark Kelly'ye yönelik baskı uygulamakla suçlanıyor.

Hegseth suçlamaları reddetti

Hegseth, oylama öncesinde Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında azil girişimini reddetti. Girişimi "bir gösteri" olarak nitelendiren Hegseth, askeri operasyonların ABD'nin güvenliği için yürütüldüğünü öne sürdü.

Beyaz Saray yönetimi de azil girişimine karşı çıkarak Kongre üyelerine tasarının komiteye gönderilmesi yönünde oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

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