ABD, Rusya'nın güvenlik garantisi teklifine yanıt verdi

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, ülkesinin, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevabını Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’ya teslim ettiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin talebi üzerine Sullivan ve Gruşko arasında görüşme gerçekleşti.
Açıklamada, “ABD Büyükelçisi, daha önce Rusya’nın sunduğu güvenlik garantisine ilişkin ikili anlaşma taslağına, ABD idaresinin yazılı cevabını teslim etti” ifadesine yer verildi.