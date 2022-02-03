ABD: Rusya işgal bahanesi olarak video hazırlayacak

ABD yönetimi, yaptığı açıklamada, Kremlin’in bölgeye yerleşen ABD birliklerini kınamasına rağmen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için propaganda amaçlı bir video düzenlemek de dahil olmak üzere farklı yöntemler kullanacağını iddia etti.

Reuters’in haberine göre, ABD, Rusya'nın yapacağı saldırıyı haklı çıkarmak için, Ukrayna veya NATO birliklerine ait görünen teçhizatları da barındıran bir patlamadan görsellerin bulunduğu propaganda amaçlı bir video hazırlayabileceğine inanıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, MSNBC’ye verdiği demeçte, “[Rusya’nın] kendi yaratacağı bir olayla öldürülen insanlar için yas tutan insanların … [ve] iddiaya göre ölü insanların olacağı” bir video hazırlayabileceğinden bahsetti.

TASS haber ajansına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, benzer iddiaların daha önce de ortaya atıldığını ancak hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı söyleyerek iddiaları yalanladı.

Rusya perşembe günü Washington’ı, Polonya ve Romanya’ya yaklaşık üç bin fazla asker konuşlandırarak gerilimi yükselttiği konusunda suçlamıştı.

Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada, “Bunların tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar olmadığı, tam tersine tansiyonu yükselten adımlar olduğu aşikardır. Amerikalı muhataplarımıza sürekli olarak Avrupa’daki gerilimi artırmaya yönelik hareketlerine son vermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Ne yazık ki Amerikalılar buna devam ediyor” dedi.



