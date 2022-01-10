ABD-Rusya güvenlik görüşmeleri sona erdi

Rusya'yla ABD arasında bugün Cenevre'de düzenelen güvenlik müzakereleri başladı. Görüşmedeki konular arasında Moskova tarafından önerilen ve özellikle orta ve kısa menzilli füzelerin karşılıklı konuşlandırılmamasına ilişkin hükümler ve askeri tatbikatlara ilişkin sınırlamalar içeren güvenlik garantileri yer alıyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cenevre'deki ABD-Rusya güvenlik görüşmeleri yaklaşık 7,5 saat sürdü.

Toplantı, ABD'nin Cenevre'deki BM Daimi Temsilciliği'nde basına kapalı bir formatta gerçekleştirildi.

Görüşmelerde Rusya heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin başkanlık etti. ABD heyetineyse Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etti.