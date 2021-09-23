ABD Meclisi, İsrail'in silahlanmasını finanse etmek için 1 milyar dolar vermeyi kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi İsrail'in 'Demir Kubbe'si için 1 milyar dolarlık fon tahsis eden mevzuatı onayladı.

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ABD Temsilciler Meclisi Perşembe günü, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin ikmali için yaklaşık 1 milyar dolarlık fon tahsis eden tasarıyı onayladı.

Daha büyük savunma bütçesi önleminden ayrı hale getirilen ve aynı anda Kongre'den geçen mevzuat, minimum yeterli oy olan 260'ı kolayca aştı.

8 vekil mevzuata karşı oy kullandı.

İki parti de oylama öncesinde birbirlerini İsrail'in silahlanmasına yeterince destek olamamakla itham etti.

Oylamaya gitmeden önce dönen tartışmalarda Cumhuriyetçi milletvekilleri Demokratları "anti-Semitizm"le suçlarken Demokratlarsa Cumhuriyetçilerin daha önce İsrail'e yapılan "yardıma" karşı oy kullandıklarını iddia etti.

ABD İsrail'in "Demir Kubbe hava savunma sistemini" yenilemek için 1 milyar dolar ayırıyor.

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İsrail'in silahları için 1 milyar dolar ek ödenek ABD Kongresi'nde