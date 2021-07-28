ABD maske serbestliği kararından geri döndü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), artan koronavirüs vakalarına karşı iki doz aşılanmış kişilerin de kapalı mekanlarda maske takmalarını tavsiye etti.

Mayıs ayında sürpriz bir karar alan CDC, artık iki doz aşılanmış kişilerin maske takmalarının gerekli olmadığını duyurmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden dün yapılan açıklamada Covid-19 bulaşma oranlarındaki artışa karşı, iki doz aşı olmuş kişilerin de kapalı mekanlarda maske takmaları, ayrıca sonbaharda açılacak okullarda her yaştan öğrencinin de maske takması tavsiye edildi.

Ülkenin federal sağlık yetkilileri iki doz aşı olan kişilerin virüsün bulaşmasında halen düşük bir rolü olduğu ancak yine de bazı aşılanmış kişilerin daha öncesinde tahmin edilenden yüksek oranda bulaştırıcılığa sahip olabileceği görüşünde.

CDC Direktörü Rochelle Walensky gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüsün delta varyantıyla ilgili yeni verilerin tamamen aşılanmış kişilere ilişkin kılavuzun güncellenmesini gerektirdiğini söyledi.

Walensky "Yüksek bulaşmanın olduğu bölgelerde CDC tamamen aşılanmış kişilerin kamusal alanlarda ve kapalı mekanlarda delta varyantının yayılmasını önleme ve başkalarını koruma amacıyla maske takmasını tavsiye ediyor" dedi. Walensky ayrıca aşı olup olmadığına bakılmaksızın okullarda tüm öğretmen, öğrenci, personel ve ziyaretçilerin maske takmasının önerildiğini söyledi.

ABD'de Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan ve ölen kişilerin çoğunluğunun aşılanmamış kişiler olduğunu açıklayan Walensky aşıların ağır hastalık ve ölümleri önlemede büyük başarı gösterdiğini dile getirdi.

ABD'de günlük vaka sayıları Nisan ayından beri en yüksek seviyesinde seyrediyor.