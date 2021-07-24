Covid-19 vakalarıyla ilgili soruya Beyaz Saray'dan 'Bu bilgiyi neden istiyorsun' cevabı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Covid-19 ile enfekte olan hükümet memuru sayısının ne kadar olduğuna ilişkin soruları tersledi.

Bu hafta Beyaz Saray çalışanları arasında "çığır açan vakalar" olduğu belirtilirken Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Psaki'ye vakaların tam sayısı hakkında neden bilgi verilmediği soruldu.

Psaki, "İlk olarak, virüsle ilgili olduğu için altı ila yedi ay öncesine göre çok farklı bir yerdeyiz" diye cevap verirken Beyaz Saray'ın enfeksiyon sayısını halka açıklamayarak "bir şey saklayıp saklamadığı" sorusuna Psaki, "Neden bu bilgiye sahip olmanız gerekiyor?" şeklinde karşılık verdi.

Bunun bir "şeffaflık" vakası olduğunu söyleyen gazeteciyse sorusuna yanıt alamadı.

Psaki bu haftanın başlarında Beyaz Saray'da açıklanmayan pozitif Covid-19 vakaları olduğunu söylemişti.