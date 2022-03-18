ABD Litvanya'ya 400 asker gönderdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in gönderileceğini açıkladığı 400 ABD askeri Litvanya'ya ulaştı.

Haber Merkezi

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in daha önce gönderileceğini açıkladığı ilave 400 ABD askerinin ülkeye ulaştığını ve ülkedeki Amerikan varlığının daha da genişletilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Nauseda, Litvanya'nın yalnızca ABD'den değil, diğer NATO müttefiklerinden de askeri birlikleri kabul etmeyi amaçladığını belirtti.

Blinken, 7 Nisan'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'a yaptığı resmi ziyarette, önümüzdeki günlerde ABD'den Litvanya'ya 400 asker daha geleceğini ifade etmişti.

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