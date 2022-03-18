ABD ve Slovakya'dan 'Ukrayna'ya S-300' açıklaması

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad dün ülkesini ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerinin gönderilme olasılığını değerlendirdiklerini söyledi.

Konuya ilişkin bir soru üzerine Nad ABD, NATO müttefikleri ve Ukrayna ile ülkesinin elindeki S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendirdiklerini söyledi. Nad ülkesinin S-300'ler yerine hava savunma sistemi tedarik etmesi durumunda bunu "hemen yapmak istediklerini" söyledi. Slovakya'da tek hava savunma sisteminin S-300'ler olduğunu kaydeden Nad bu sistemleri Ukrayna'ya göndermeleri durumunda "NATO'da bir güvenlik açığı yaratılmış olacağını" belirtti.

Nad "Biliyorsunuz ben öncelikle Slovakya'nın savunma bakanıyım. Öncelikli sorumluluğum topraklarımızda güvenlik ve savunmayı güvenceye alacak her şeyi yapmak" dedi.

Austin: Bu NATO'nun meselesi

ABD Savunma Bakanı Austin ise ABD'nin Slovakya'ya Patriot ya da başka savunma sistemleri tedarik edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine bu konuda yapacağı duyuru olmadığını söyledi. Austin "Bunlar tüm müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğimiz konular ve kesinlikle sadece ABD'nin meselesi değil. Bu NATO'nun meselesi" dedi.

Austin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etmeyeceklerini de söyledi.