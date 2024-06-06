ABD ‘koşullar uygun değil’ demişti: Rojava’da seçim ertelendi

Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki Rojava’da "özerk yönetim" tarafından yapılacağı ilan edilen yerel seçimler bir kez daha ertelendi.

İlk olarak 30 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan seçimler daha sonra 11 Haziran’a ertelenmişti.

Bugün yapılan açıklamadaysa seçimlerin 18 Ağustos’a ertelendiği duyuruldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Mayıs’ta İzmir’de yapılan Efes-2024 Tatbikatı’nda sözkonusu seçimlere ilişkin “Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz" demişti.

Erdoğan "Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD: Koşulların uygun olmadığını bölgedeki aktörlere ilettik

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da bölgede seçim için koşulların uygun olmadığı yönünde bir açıklama gelmişti.

Geçen haftaki basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedat Patel şöyle konuşmuştu:

“Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılacak seçimlerle ilgili şu anda bu koşulların sağlandığını düşünmüyoruz ve bu görüşümüzü Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlere de ilettik."

Suriye’nin kuzeyinde Rojava Özerk Yönetimi (Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi) Nisan ayı sonunda kabul ettiği idari kanunla Cezire, Deyrizor, Rakka, Tabka, Fırat, Mınbiç, Efrin-Şehba adıyla 7 kantona bağlı toplam 6 büyükşehir, 40 şehir ve 105 belde belirlemişti.

Bu bölgeleri kapsayacak yerel seçimler için 2 ittifak, 3 siyasi parti ve bağımsız adayların başvuru yaptığı belirtiliyor.

Bölgede Barzani’ye yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ise seçimleri boykot edeceğini duyurmuştu.