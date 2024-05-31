ABD’den Rojava’daki seçimlerle ilgili açıklama: 'Koşullar uygun değil'

Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin egemen olduğu Rojava’daki "özerk yönetim"in 11 Haziran’da yapacağını ilan ettiği yerel seçimlere ilişkin ABD’den “koşullar uygun değil” açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada Suriye'de "herhangi bir" seçim için koşulların uygun olmadığını, bu mesajı bölgedeki aktörlere ilettiklerini söyledi.

Patel konuya ilişkin soru üzerine “Suriye'de yapılacak herhangi bir seçim, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi serbest, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalı. Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılacak seçimlerle ilgili şu anda bu koşulların sağlandığını düşünmüyoruz ve bu görüşümüzü Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlere de ilettik” dedi.

Erdoğan'dan operasyon sinyali

Dün İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan Efes-2024 Tatbikatı’na katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz” demişti.

Erdoğan “Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Suriye ve Irak’a yönelik yeni bir askeri harekatın Ankara’nın gündeminde olduğu şeklinde yorumlandı.

Fidan ile Blinken görüşmesinde 'Suriye'deki son durum' da konuşuldu

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dün Prag’da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede ele alınan konulardan birinin de “Suriye’deki son durum” olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Fidan ile Blinken arasındaki görüşmede “Gazze'de yaşanan son durum, ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm sürecine” ilişkin bilgi alışverişinde bulunulduğu, “Suriye'deki son durumun yanı sıra, Ukrayna'da yaşananların değerlendirildiği”, NATO Zirvesi öncesi, ikili ilişkilerin yanı sıra ittifakı ilgilendiren konuların ele alındığı ve bazı Afrika ülkelerinde yaşanan gerilimin yanı sıra çatışmaların çözümüne dair görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Rojava’daki yerel seçimler

Suriye’nin kuzeyinde Rojava Özerk Yönetimi (Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi) daha önce bölgede 30 Mayıs’ta yerel seçimlere gidileceğini duyurmuş ancak seçim 11 Haziran’a ertelenmişti.

Özerk yönetim Nisan ayı sonunda kabul ettiği idari kanunla Rojava’da Cezire, Deyrizor, Rakka, Tabka, Fırat, Mınbiç, Efrin-Şehba adıyla 7 kantona bağlı toplam 6 büyükşehir, 40 şehir ve 105 belde belirlemişti.

Seçime bazıları ittifaklar halinde olmak üzere 30 siyasi partinin katılacağı belirtilirken, Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) boykot kararını duyurmuştu.