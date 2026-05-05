ABD Kongresi’nde taciz ödemeleri: 2004’ten bu yana 338 bin dolardan fazla kamu kaynağı kullanılmış

ABD’de federal hükümetin, Temsilciler Meclisi üyeleri ya da ofisleri adına cinsel taciz iddialarını sonuçlandırmak için 2004’ten bu yana 338 bin dolardan fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Temsilci Nancy Mace ve Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ne sunulan verileri Politico'ya aktaran bir kaynağa göre, söz konusu miktar daha önce kamuoyuna yansıyan tutarın oldukça üzerinde. Komite, Mart ayında yapılan oylamanın ardından, 2018’de sona erdirilen gizli ödeme uygulamasına ilişkin kayıtların tamamını talep etmişti.

Mace listeyi açıkladı

Mace, ödemelerde adı geçen bazı ofislerin listesini paylaştı. Listede eski Temsilciler Eric Massa, John Conyers, Blake Farenthold ve Patrick Meehan’ın ofisleri yer aldı. Bu isimler daha önce de taciz ya da uygunsuz davranış iddialarıyla kamuoyuna yansımıştı.

Mace’in açıkladığı listede, eski Temsilci Carolyn McCarthy’nin ofisiyle bağlantılı 8 bin dolarlık, eski Temsilci Rodney Alexander’la bağlantılı ise 15 bin dolarlık bir ödeme de bulunuyor. Alexander, Pazartesi günü yaptığı kısa açıklamada şikayetin eski bir çalışanla ilgili olduğunu, iddiayı öğrendikten sonra söz konusu kişiyi işten çıkardığını söyledi.

‘Hesap verebilirlik bir tehdit değil’

Ödemelerin gündeme gelmesi, ABD Kongresi’nde milletvekillerine yönelik cinsel taciz iddialarının nasıl ele alındığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Mace, celp yoluyla sağlanan kayıtları, “mağdurların ve tanıkların kişisel bilgilerinin uygun biçimde karartıldığından emin olunduktan sonra” kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Mace, “Hesap verebilirlik bir tehdit değil, bir sözdür” ifadelerini kullandı.

Bazı ödemeler daha önce ortaya çıkmıştı

Listede yer alan bazı ödemeler daha önce basına yansımıştı. 2018’de, Patrick Meehan’ın bir cinsel taciz iddiasının kapatılması için yapılan 39 bin dolarlık ödemeyi hükümete geri ödeyeceğini taahhüt ettiği bildirilmişti.

Blake Farenthold ise eski bir çalışanla yapılan 84 bin dolarlık uzlaşmanın ortaya çıkmasının ardından, hakkında yürütülen Etik Komitesi soruşturması sürerken 2018’de istifa etmişti.

Yeni ifşalar: Toplam tutar öncekinden yüksek

Ancak Mace’in açıkladığı bazı kalemler yeni ifşalar olarak değerlendiriliyor. Buna göre toplam ödeme miktarı, Kongre’de taciz iddialarının son kez yoğun biçimde gündeme geldiği 2017’de milletvekillerine açıklanan tutarın yaklaşık iki katına ulaşıyor.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde, 2010’da Etik Komitesi soruşturması sürerken istifa eden Eric Massa’nın 85 bin dolarlık bir uzlaşmayla ilişkilendirildiği belirtilmişti. Mace’in açıkladığı listede Massa’yla bağlantılı 30 bin dolarlık ek bir ödeme daha yer aldı.

Benzer şekilde, 2019’da hayatını kaybeden John Conyers’ın 2014’te bir şikayetçiyle yapılan yaklaşık 27 bin dolarlık ödeme ile bağlantılı olduğu biliniyordu. Mace’in listesinde ise Conyers’la ilgili 2010 tarihli ayrı bir 50 bin dolarlık ödeme daha bulunuyor.

Kongre ofislerine 349 şikayet

Kongre Çalışma Hakları Ofisi, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer’a gönderdiği mektupta, 1996-2018 yılları arasında Temsilciler Meclisi ya da Senato üyelerinin ofislerine yönelik şikayetlerde 80 uzlaşma ya da ödeme onaylandığını bildirdi.

Aynı dönemde yasama organı ofislerine karşı toplam 349 şikayet yapıldığı kaydedildi. Mektupta, bazı dosyaların kurumun saklama politikası uyarınca imha edildiği ya da imha edilmek üzere olduğu da belirtildi.

Mevcut dosyalarda yer alan bilgilere göre 30 uzlaşmada doğrudan üyenin tacizle suçlandığı ya da astlarının işlediği iddia edilen tacizden haberdar olmakla suçlandığı ifade edildi. Bu 30 dosyanın tamamının Temsilciler Meclisi üyeleriyle ilgili olduğu aktarıldı.

2018’de federal bütçeden ödeme yasaklandı

ABD Kongresi, 2018’de kabul ettiği yasayla cinsel taciz iddialarına ilişkin uzlaşma ödemelerinin federal bütçeden karşılanmasını yasaklamıştı.

2017’den bu yana bu kapsamda herhangi bir ödeme yapılmadığı bildirildi.