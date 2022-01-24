ABD: Kiev'deki büyükelçiliğimiz faal durumda

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın brifinginde Washington'un Kiev Büyükelçiliği'nin, diplomatların ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri yönündeki son talimatlara rağmen çalışmalarına devam edeceği söylendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün erken saatlerde diplomatlarının ailelerine ve Ukrayna'nın Kiev'deki bazı diplomatik personeline ülkeyi terk etme emri verdi. Açıklamada, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'li doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak ayrılmasına izin verdi ve uygun aile üyelerinin, Rus askeri harekatı tehdidinin devam etmesi nedeniyle Kiev Büyükelçiliği'nden ayrılmasını emretti" denildi.

Öte yandan tahliyeler için bir kaynak sunulmazken Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından gidip uçak bileti almaları istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili düzenlediği basın brifinginde, Washington'un diplomatik misyonunun Kiev'deki görevlerini sürdüreceğini ve ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kristina Kvien'in ülkede kalacağını söyledi.

Yetkili, bir basın brifinginde, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığı sarsılmaz" dedi.

Yetkili ayrıca ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırmaya devam edeceklerinin sinyalini vererek "ABD, Ukrayna'ya halihazırda sağlanmış olanın üzerinde ve ötesinde ek savunma malzemesi sağlayacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün kendi vatandaşlarına Ukrayna sınırında artan gerilim nedeniyle Rusya'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden güncellenmiş bir seyahat tavsiyeleri listesi yayımladı. Güncellenen seyahat önerileri listesinde gerekçe olarak "Ukrayna sınırında devam eden gerilim, ABD vatandaşlarına yönelik taciz potansiyeli, büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı yeteneği, Covid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları, terörizm, Rus hükümet güvenlik görevlileri tarafından taciz ve yerel yasaların keyfi olarak uygulanması" ifadeleri yer aldı.

ABD'den Ukrayna'nın silahlandırılması için ayrılan para 2,7 milyar dolara ulaştı

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin basın servisi 22 Ocak'ta, mühimmat da dahil olmak üzere 90 tonun üzerinde bir askeri kargo sevkıyatının Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi. Büyükelçilik, geçen yıl ABD'nin 2014'ten bu yana Ukrayna'ya 650 milyon dolar değerinde "askeri yardım" sağladığını ve ülkeye bu amaçlar için 2,7 milyar dolar temin edildiğini belirtti.

Geçen hafta Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, Kiev'in Washington'dan 200 milyon dolar değerinde askeri yardım alacağı yönündeki bilgileri doğruladı. Kuleba, ülkenin bu amaçlar için geçen yıl ABD'den toplam 650 milyon dolar aldığını kaydetti.