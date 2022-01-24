Zaharova: Batı, Ukrayna'yı bölgesel çıkarları için kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın bölgede kendi çıkarlarını ilerletmek ve belirli süreçleri etkilemek için Kiev'i bir araç olarak kullandığını söyledi.

Zaharova, Rusya menşeli Izvestia gazetesine verdiği demeçte "Ukrayna, Batı tarafından bir nüfuz aracı, bölgedeki çıkarlarını gerçekleştirme, durumu istikrarsızlaştırma, durmadan bizi suçlamak için bir araç olarak algılanıyor" dedi.

Batılı ülkelerin Rus karşıtı yaptırımları sürekli olarak meşru göstermek için nedenlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Zaharova "Rusya'nın saldırganlığı" iddialarının kanıtı olmamasına rağmen Ukrayna'yı bu anlamda kullandıklarını vurguladı.

Zaharova, "Bu yüzden Ukrayna'yı deneyler için bir platform olarak belirlediler. Burada talihsiz olan Ukrayna halkı. Ki çok uluslu bir halk" dedi.