ABD Kıbrıs'a silah ambargosu uygulamama kararını uzattı

ABD, Kıbrıs'a silah ambargosu uygulamama kararını bir yıl daha uzattı. Alınan karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Koşullara uygunluğun yıllık olarak değerlendirildiğini hatırlatan Miller, bu tespit ve bildirimin sonucunda da Dışişleri Bakanı Blinken'ın 2024 mali yılı için Kıbrıs'a yönelik silah ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

ABD, 1987 yılından beri yürürlükte olan silah ambargosunu kaldırma kararını ilk olarak 2020'de almıştı. Ambargoyu bazı koşullara bağlı olarak bir seneliğine kaldıran ABD, kararın her yıl gözden geçirileceğini açıklamıştı. Bu koşullar, "Kıbrıs'ın kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini uygulaması ve Rus askeri gemilerinin Kıbrıs limanlarına erişiminin engellenmesi" başlıklarını içeriyor.

Kuzey Kıbrıs 'hassas dengeleri gözetmeye' çağırdı

ABD'nin aldığı karara Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Yönetimi'nin, tüm çabalarımıza rağmen adadaki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının bir çok ülkeyle askeri işbirliğini arttırdığı bir dönemde, ABD Yönetimi'nin ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "ABD'nin her vesileyle Rum tarafı ile 'ortaklık ve işbirliği' kisvesi altında, savunma alanında hız kazanan kışkırtıcı adımlarını desteklemekten kaçınmaya ve ada ile bölgedeki hassas dengeleri gözetmeye bir kez daha davet ediyoruz" çağrısı yapılırken "Bu eylemler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımları, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceğimizi yineleriz" ifadesine yer verildi.