ABD Kanada ve Meksika kara sınırlarını tam aşılılara açıyor

ABD geçen yıl Mart ayından beri pandemi nedeniyle yürürlükte olan Kanada ve Meksika kara sınırlarındaki seyahat kısıtlamalarını Kasım ayı başında kaldırmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Kanada ve Meksika kara sınırlarında zorunlu olmayan seyahatlere getirilen kısıtlamalar Covid-19'a karşı aşılanmasını tamamlamış ABD vatandaşı olmayan kişiler için kaldırılacak. Benzer bir kuralın havayollarıyla seyahatlere de getirilmesi öngörülüyor.

Yeni kuralların ve kesin tarihin ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas tarafından bugün açıklanması bekleniyor.