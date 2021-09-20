ABD'den yeni seyahat kararı: 18 yaş üstü tüm yolculara aşı zorunluluğu

ABD İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlere uyguladığı seyahat yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Kasım ayından itibaren ülkeye havayoluyla seyahat edecek 18 yaş üstü tüm yolculardan Covid-19'a karşı tam aşılanma şartı ve son 3 gün içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi isteyecek.

Beyaz Saray yetkililerinin açıklamasına göre ABD İngiltere ve AB'den gelen yolcular için 18 aydır yürürlükte olan seyahat yasağını, tam aşılı yolcular için Kasım ayından itibaren kaldıracak. Sözkonusu adım İrlanda, Çin, İran, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'dan gelen yolcular için de geçerli olacak.

Beyaz Saray Covid-19'la Mücadele Koordinatörü Jeff Zients yaptığı açıklamada aşı zorunluluğunun virüsün yayılmasının önlenmesi için en önemli araç olduğunu dile getirdi. Aşıların delta varyantı da dahil olmak üzere koronavirüse karşı yüksek oranda etkili olmayı sürdürdüğünü ifade eden Zients, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından kabul edilen aşıların listesinin yayımlanacağını belirtti

Yeni uygulamaya göre ABD'ye yolculuk edenlerden uçağa binmeden önce tam aşılı olduklarını kanıtlayan belge talep edilecek. Yolcuların ayrıca uçağın kalkışından önceki 3 gün içinde alınmış negatif PCR test sonucunu da göstermeleri gerekecek.

Mevcut yasağa göre son iki hafta içinde İngiltere'de ya da AB'de bulunmuş yolculardan sadece ABD vatandaşları, onların birinci dereceden yakınları, yeşil kart sahipleri ile "Ulusal Çıkar İstisnaları" kapsamındaki kişilerin ABD'ye girmesine izin veriliyor. Yeni uygulamayla ABD Covid-19'a karşı aşılaması tamamlananların ülkeye girmesine izin verecek.