'ABD İstanbul Başkonsolosluğu aylık 11 bin dolara tamirci arıyor' demişlerdi, açıklama geldi

ABD İstanbul Konsolosluğunun Twitter hesabından, kuruma ait araçların bakımından ve temizliğinden sorumlu otomobil tamircisi arandığına dair bir iş ilanı paylaşıldı.

İlan, "aylık 11 bin 153 dolar verecekler" şeklinde haber olurken, konuya ilişkin konsolosluktan açıklama geldi.

Açıklamada belirtilen miktarın yıllık olduğu ifade edildi, "Kısa süre önce paylaştığımız 'Automotive Mechanic' ilanının bazı kafa karışıklıklarına yol açtığını öğrenmiş bulunmaktayız. Belirtilen maaşın yıllık miktar olduğunu ifade etmek isteriz. Bilgi almak ve başvuru yapmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz" denildi.