CANLI
ABD-İsrail saldırılarında 85. gün: Trump tehditleri artırırken İran müzakerelerden kısa zamanda sonuç beklemiyor
Trump'ın hafta sonu boyunca Beyaz Saray’da kalacağının duyurulması ve ABD basınında çıkan haberler İran'a saldırı iddialarını güçlendirdi.
Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelerde önümüzdeki haftalar veya aylarda kesin sonuca ulaşılmasının beklenmediğini vurguladı.
Körfez ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirlediği alternatif güzergaha karşı çıktı.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
11:24
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok
11:13
Uydu görüntüleri, İran ve Hizbullah misillemelerinin İsrail üslerinde oluşturduğu hasarı ortaya çıkardı
10:51
Körfez ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirlediği alternatif güzergaha karşı çıktı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 23.05.2026 , 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 , 11:24
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 85. gününe girdi.
Daha önce İran'a saldıracağını duyuran ve bu saldırıyı erteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda harekete geçebileceği iddia edildi.
ABD basınında yer verilen haberlere göre, Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran ile yürütülen müzakere sürecini ve müzakerelerin sonlanması durumunda yaşanabilecek olası senaryoları görüştüğü iddia edildi.
Öte yandan İran-Pakistan arası diplomasi trafiği hafta boyu sürdü. Dün Tahran'da bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerin, ABD’nin İran’a yönelik eylemleri sonucu oluşan görüş ayrılıkları zemininde devam ettiğini söyledi. Müzakerelerde önümüzdeki haftalar veya aylarda kesin sonuca ulaşılmasının beklenmediğini vurguladı.
Körfez ülkeleri de İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirlediği alternatif güzergaha karşı çıktı.
İşgalci İsrail ordusu da Lübnan'da saldırılarına devam ediyor. Direnmeyi sürdüren Hizbullah, dün İsrail’e ait askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
11:24,
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayinik, ABD'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştan çıkış yolunun, İran halkının taleplerinin karşılanması ile mümkün olacağını söyleyen Telayinik, "Trump'ın İran halkının taleplerini ve ülkemizin meşru haklarını kabul etmekten başka çaresi yok" ifadelerini kullandı.
Savaşın sürmesinin hem ABD halkı hem de uluslararası toplum açısından daha büyük zararlara yol açacağını dile getiren Telayinik, İran'ın sunduğu önerilerin kabul edilerek bu zararın önlenmesi gerektiğini söyledi.
11:13,
Uydu görüntüleri, İran ve Hizbullah misillemelerinin İsrail üslerinde oluşturduğu hasarı ortaya çıkardı
"Soar Atlas" tarafından yayımlanan ve analiz edilen Mart ayı uydu görüntüleri, İran misillemelerinin hedef aldığı Ramat David, Nevatim ve Şimon başta olmak üzere İsrail üslerindeki hasarın boyutunu gözler önüne serdi.
Paylaşılan uydu görüntülerinde özellikle İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nde lojistik unsurlar ve askeri ekipmanların bulunduğu alan ile yakıt ikmal alanında saldırılar nedeniyle kayda değer hasar oluştuğu tespit edildi.
Sinyal istihbaratı toplamaktan ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'e bağlı Mishar Üssü'ne 5-10 Mart arasında gerçekleştiği değerlendirilen saldırı izlerine rastlandı. Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki üs içindeki bir bina yakınındaki hasar dikkati çekti.
İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne ait uydu görüntülerinde de üs içerisindeki küçük bir askeri mevzide hasar oluştuğu görüldü. Soar analizinde, söz konusu hasarın 25 Mart tarihli görüntülerde net biçimde fark edildiği belirtildi.
Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki Şimşon askeri üssünde büyük çaplı bir yangının izlerine rastlandı. Hizbullah'ın 10 Mart'ta üsse İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurduğu hatırlatılan analizde, yangının birkaç gün devam ettiği ve üs içerisinde yaklaşık 200 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi.
Soar analizinde harita ve uydu görüntüleme platformlarından elde edilen 2016, 2024 ve 2025 yıllarına ait yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinde karşılaştırmalarla, Şimşon'da hasar gören alanın geçmişte askeri araç konuşlandırmaları ve lojistik hazırlıklar dahil çeşitli operasyonel faaliyetler için kullanıldığı tespit edildi.
10:54,
İran: Müzakerelerde önümüzdeki haftalar veya aylarda kesin sonuca ulaşılması beklenmiyor
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, katıldığı bir televizyon programında, ABD ile yürütülen müzakere sürecinin devam ettiğini ve henüz anlaşmaya yakın olunduğu bir noktaya gelinmediğini söyledi.
Bekayi, ülkesi ile ABD arasında derin görüş ayrılıkları bulunduğuna atıf yaparak, “Birkaç ziyaret, birkaç hafta veya birkaç ay içinde yapılan müzakerelerle kesin bir sonuca ulaşacağımız söylenemez” ifadelerini kullandı.
Bekayi, diplomasinin zaman aldığını ve ilerletilmesi için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, müzakerelerin şu anki odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğunu ve nükleer meselelerin şu aşamada ele alınmadığını hatırlattı.
Lübnan dahil bölgedeki tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Bekayi, Hürmüz Boğazı ve ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının hâlâ görüşülmekte olduğunu söyledi.
Bekayi, müzakerelerde zenginleştirilmiş uranyum konusuna girmenin tarafları bir sonuca götürmeyeceğini söyleyerek, “Bunun nedeni gayet açık. Bu yoldan daha önce geçtik ve görüş ayrılıkları o denli büyüktü ki, bir anlaşmaya ulaşamadık. Karşı taraf mantıksız talepleri nedeniyle, nihayetinde müzakere masasının dağılmasına yol açtı ve İran’a saldırılar düzenledi” dedi.
Sözcü, ABD’nin aşırı taleplerde bulunduğunu ve bu talepleri dile getirmek için her fırsatı kullandıklarını da ekledi.
10:51,
Körfez ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirlediği alternatif güzergaha karşı çıktı
İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu ve 20 Mayıs'ta açıkladığı "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" 5 Körfez ülkesinin tepkisini çekti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Güvenliği Komitesi toplantısında, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın da altına imza attığı ortak bir bildiri yayınlandığı kaydedildi.
İran'ın önerdiği Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahın kabul edilmediği belirtilen açıklamada, atılan bu adımın uluslararası hukukun ve seyrüsefer hürriyetinin ihlali olduğu ve IMO'nun boğazda güvenli seyrüseferi tanzim etme konusundaki rolünü hiçe saydığı savunuldu.
IMO Deniz Güvenliği Komitesi'nde alınan ve Hürmüz Boğazı ile çevresinde ticaret ve kargo gemilerinin seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için adımlar atılmasını öngören kararından memnuniyet duyulduğu aktarıldı.
Kararı destekleyen ülkelerin, İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresinde insansız hava araçları, füzeler ve deniz mayınları kullanmasından ve bunun denizcilik güvenliği için oluşturduğu ciddi tehditten duydukları büyük endişeyi dile getirdikleri bilgisine yer verildi.
10:30,
Saldırı hazırlığı mı: 'Trump, İran konusunda güvenlik ekibiyle toplantı yaptı'
Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.
İran'la yürütülen müzakerelerin son durumu ve görüşmelerin çökmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryoların masaya yatırıldığı toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles da katıldı.
Yetkililer, İran ile yürütülen müzakere sürecinde ilerleme sağlanamaması halinde Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleme seçeneğini değerlendireceğini öne sürdü.
Diplomatik sürece ilişkin bilgi sahibi bir yetkili ise İran'la görüşmeleri "ızdıraplı" olarak nitelendirirken olası anlaşmanın taslak metninin her gün taraflar arasında gidip geldiğini ancak kayda değer gelişme sağlanamadığını belirtti.
CBS News'e konuşan kaynaklar ise Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri saldırılar için hazırlık yaptığı iddiasında bulundu.
Kaynaklara göre, bazı ABD askeri ve istihbarat personeli, olası saldırılar nedeniyle izinlerini iptal etti, İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı Ortadoğu'daki askeri personel ve üs planlamasında değişikliğe gidildi.
soL YZ Beta, soL'un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.