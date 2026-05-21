ABD-İsrail saldırılarında 83. gün: İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 83. gününde.

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili çelişkili açıklamalarına devam ediyor. Yeniden saldırı düzenleyeceklerine işaret eden Trump bir yandan "anlaşma imzalayabileceklerini" öne sürüyor.

İran, ABD-İsrail'in "açık ve gizli hareketlerinin" yeniden savaş arayışında olduklarını gösterdiğine dikkat çekti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecinde güçlerini takviye ettiğini söyledi.

Bir yandan diplomatik görüşmelere hız veren İran, Tahran'da bir haftada ikinci kez Pakistan İçişleri Bakanı'nı ağırladı. İran medyasına göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın savaşı sona erdirmek için hazırladığı 14 maddelik plana ABD'nin verdiği yanıtı gözden geçirdiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı’ndan denetim konusunda Tahran'ın kararlı olduğunu vurguladı. Dün yapılan açıklamada da aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin Boğaz'dan geçtiği duyuruldu.

Lübnan cephesinde de işgalci İsrail ordusunun saldırıları durmuyor. İsrail ordusu, ateşkese rağmen dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde iki katlı bir evi hedef alarak, topraklarını terk etmeyi reddeden Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü.

