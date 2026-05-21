CANLI
ABD-İsrail saldırılarında 83. gün: İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı
İran, ABD-İsrail'in 'açık ve gizli hareketlerinin' yeniden savaş arayışında olduklarını gösterdiğine dikkat çekiyor.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecinde güçlerini takviye ettiğini söyledi.
İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'a olası yeni saldırılara dair 'en yüksek alarm durumunda' olduklarını söyledi.
Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde iki katlı bir evi hedef alarak, topraklarını terk etmeyi reddeden Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü.
10:38
İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü İHA’nın infilakı sonucu 7 İsrail askeri yaralandı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 08:05 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 , 10:44
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 83. gününde.
İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili çelişkili açıklamalarına devam ediyor. Yeniden saldırı düzenleyeceklerine işaret eden Trump bir yandan "anlaşma imzalayabileceklerini" öne sürüyor.
İran, ABD-İsrail'in "açık ve gizli hareketlerinin" yeniden savaş arayışında olduklarını gösterdiğine dikkat çekti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecinde güçlerini takviye ettiğini söyledi.
Bir yandan diplomatik görüşmelere hız veren İran, Tahran'da bir haftada ikinci kez Pakistan İçişleri Bakanı'nı ağırladı. İran medyasına göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın savaşı sona erdirmek için hazırladığı 14 maddelik plana ABD'nin verdiği yanıtı gözden geçirdiğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı’ndan denetim konusunda Tahran'ın kararlı olduğunu vurguladı. Dün yapılan açıklamada da aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin Boğaz'dan geçtiği duyuruldu.
Lübnan cephesinde de işgalci İsrail ordusunun saldırıları durmuyor. İsrail ordusu, ateşkese rağmen dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde iki katlı bir evi hedef alarak, topraklarını terk etmeyi reddeden Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
10:38,
İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü İHA’nın infilakı sonucu 7 İsrail askeri yaralandı
İsrail ordusu tarafından dün akşam açıklamada, Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşerek infilak ettiği öne sürüldü.
Açıklamada, olayda bir kadın asker ağır, 1 saha komutanı ve 2 asker orta, 1 saha komutanı ve 2 askerin de hafif derecede olmak üzere 7 askerin yaralandığı belirtildi. Ordunun açıklamasında, yaralı askerlerin hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Netanyahu hükümetine yakın "Israel Hayom" gazetesine 9 Mayıs'ta konuşan isimleri açıklanmayan üst düzey subaylar, İsrail ordusunun Hizbullah İHA'ları karşısında etkisiz kaldığını itiraf etmişlerdi.
İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın saldırılarına karşı bu alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla FPV dron üretimi için İsrail ordusu bünyesinde üretim tesisi kurulacağını duyurmuştu.
10:25,
'Tahran ABD’nin yeni teklifini inceledi ancak henüz yanıt vermedi'
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre İran’ın 14 maddelik teklif metninin ardından ABD de Pakistan aracılığıyla İran’a yeni teklif metni gönderdi.
Müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, metnin incelendiği ancak ABD’ye henüz bir yanıt verilmediği belirtildi.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin teklif metnini incelemeye devam ettiklerini söyledi.
10:09,
Pakistan Genelkurmay Başkanı görüşmelerde bulunmak üzere Tahran’ı ziyaret edecek
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran ile ABD arasındaki arabuluculuk rolü kapsamında devam eden görüşmeler için bugün başkent Tahran’da çeşitli temaslarda bulunacak.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Feda Hüseyin Maliki de, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir'in "ABD'den İran'a yeni bir mesaj ileteceğini" belirtti.
İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de dün Tahran'da temaslarda bulunmuştu.
Nakvi bir hafta içinde ikinci kez ziyaret ettiği Tahran’da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve mevkidaşı İskender Mumini ile görüşmüştü.
08:49,
İran, Hürmüz Boğazı’na ilişkin denetim sınır alanları yayımladı
İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", boğazda denetim altına aldığı sınırları açıkladı.
"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", X sosyal medya platformundaki resmi hesabından paylaşım yaptı.
Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.