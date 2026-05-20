ABD-İsrail saldırılarında 82. gün: Trump'ın saldırı tehdidi ve İran'ın uyarıları sürüyor

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 82. gününde.

İran'a "saldırı kararını ertelediğini" öne süren ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. İşler istediği gibi gitmeyen Trump "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz" iddiasında bulundu.

İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, Tahran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini öne sürdü. Müzakerelerde anlaşmaya varılamayan konulardan birinin "nükleer" zenginleştirme olduğu söyleniyordu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Tahran'ın önceki çatışmalardan askeri bilgi birikimi edindiğini belirterek, saldırıların yeniden başlaması halinde "düşmanın çok daha fazla sürprizle karşılaşacağını" söyledi. İran Devrim Muhafızları da bir bildiri yayımlayarak, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin, “Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır” uyarısında bulundu.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları ise durmuyor. Yalnızca dün gerçekleştirilen hava saldırılarında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah'ın direnişiyle karşılaşan İsrail kayıplar da veriyor. Soykırımcı ordu, Lübnan’ın güneyinde dün Hizbullah ile çıkan çatışmada rütbeli bir İsrail askerinin öldüğünü açıkladı.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.