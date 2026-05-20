ABD-İsrail saldırılarında 82. gün: Trump'ın saldırı tehdidi ve İran'ın uyarıları sürüyor
İran Devrim Muhafızları, olası bir saldırıya ilişkin, 'Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır' açıklaması yaptı.
Trump 'Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar' iddiasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, saldırıların yeniden başlaması halinde "düşmanın çok daha fazla sürprizle karşılaşacağını" söyledi.
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde dün Hizbullah ile çıkan çatışmada rütbeli bir İsrail askerinin öldüğünü açıkladı.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Yayın Tarihi: 20.05.2026 , 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 , 14:10
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 82. gününde.
İran'a "saldırı kararını ertelediğini" öne süren ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. İşler istediği gibi gitmeyen Trump "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz" iddiasında bulundu.
İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, Tahran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini öne sürdü. Müzakerelerde anlaşmaya varılamayan konulardan birinin "nükleer" zenginleştirme olduğu söyleniyordu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Tahran'ın önceki çatışmalardan askeri bilgi birikimi edindiğini belirterek, saldırıların yeniden başlaması halinde "düşmanın çok daha fazla sürprizle karşılaşacağını" söyledi. İran Devrim Muhafızları da bir bildiri yayımlayarak, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin, “Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır” uyarısında bulundu.
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları ise durmuyor. Yalnızca dün gerçekleştirilen hava saldırılarında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah'ın direnişiyle karşılaşan İsrail kayıplar da veriyor. Soykırımcı ordu, Lübnan’ın güneyinde dün Hizbullah ile çıkan çatışmada rütbeli bir İsrail askerinin öldüğünü açıkladı.
soL, ABD ve İsrail'in İran'a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
14:10,
İran Dışişleri Bakanı: Savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, X hesabından paylaştığı mesajında, ABD Kongresi'nin İran'a karşı ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı savaşta Amerikan ordusunun F-35 dahil olmak üzere onlarca uçak kaybettiğine dair bilgi içeren raporunu alıntıladı.
Irakçi mesajında şu ifadelere yer verdi:
İran'a savaşın başlatılmasından aylar sonra, ABD Kongresi milyarlarca dolar değerinde onlarca uçağın kaybını kabul ediyor. Göklere çıkarılan F-35'i ilk kez düşürenin de güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz olduğu doğrulandı. Öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek.
ABD Kongresinin Araştırma Servisi tarafından hazırlanan raporda, ABD ordusunun İran ile savaş sırasında 1 F-35, 4 F-15, 7 KC-135 yakıt ikmal uçağı başta olmak üzere toplam 42 uçak kaybettiği bilgileri yer almıştı.
12:12,
İran, CENTCOM'un Minab okul katliamı hakkındaki çarpıtmasını kınadı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Minab'daki ilkokuluna düzenlenen füze saldırısıyla ilgili anlatımını tamamen "asılsız" olarak nitelendirerek reddetti ve ABD'nin 170'ten fazla öğrenci ve öğretmenin katledilmesinden sorumlu tutulmaktan kaçınmaya çalıştığını söyledi.
Bekayi, X hesabından yaptığı bir paylaşımda, "CENTCOM'un Şecere-i Tayyibe İlkokulu'nun bir 'füze fırlatma tesisi' içinde bulunduğu iddiası, temelsiz bir uydurma ve korkunç bir yalandır" dedi.
Bekayi'nin açıklamaları, CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper'ın Temsilciler Meclisi komite oturumunda okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları seyir füzesi üssünün yakınında bulunduğu" iddiasının ardından geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu utanmazca çarpıtma, 28 Şubat füze saldırılarının vahim gerçekliğini örtbas etmeye yönelik açık bir girişimdir; bu saldırılar sonucunda 170'ten fazla öğrenci ve öğretmen trajik bir şekilde hayatını kaybetmiştir" dedi, ve ekledi:
Okul saatlerinde faal bir eğitim kurumunu hedef almak, uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalidir ve açık bir savaş suçudur. Bölgenin sivil niteliği, teknik yanıltıcı bilgilerle gizlenemez.
Sözcü, "Bu felaket saldırısını emreden ve gerçekleştiren askeri komutanlar ve ABD yetkilileri, uluslararası hukuk uyarınca tam olarak hesap vermeli" diye vurguladı.
CBC News'in görsel analizleri ve Planet Labs'ın uydu görüntüleri de dahil olmak üzere çok sayıda bağımsız soruşturma, okula isabet eden hassas güdümlü mühimmatların ortak bir örüntüsünü ortaya çıkarmıştı. Saldırının "kesinlikle kasıtlı olarak hedeflenmiş" olduğu sonucuna varılmıştı.
12:04,
ABD Senatosu'ndan Trump karşıtı adım: 'Savaş yetkileri' tasarısının önü açıldı
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.
ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 47 senatör aleyhte oy verirken, 50 senatör lehte oy kullandı.
Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen "savaş yetkileri" tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.
Oylamada, Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki 6 oylamada olduğu gibi "evet" oyu verirken, önceki oylamalardan farklı olarak bu sefer Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de tasarıya destek verdi. Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya hayır oyu veren tek Demokrat senatör oldu.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da ilk kez ilk prosedür oylamasını geçen savaş yetkileri tasarısının kabul edilebilmesi için iki oylamayı daha geçmesi gerekebilir.
ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün meclis gündemine gelmesini beklediklerini açıkladı.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.
11:35,
İran Devrim Muhafızları: Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları, muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı.
İran’ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtilen açıklamada, “Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte, savaş bölgenin ötesine uzanacak ve hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek” ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları, “İran’ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında” görüleceği değerlendirmesinde bulundu.
