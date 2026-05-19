ABD-İsrail saldırılarında 81. gün: Trump'ın tehdidine İran'dan 'başka cepheler açılır' uyarısı
Trump, İran saldırısının 'Körfez müttefiklerinin talebi üzerine' ertelendiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 'diyalog teslimiyet anlamına gelmez' dedi.
İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü.
İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı.
Yayın Tarihi: 19.05.2026 , 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 , 10:44
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu 81. gününde.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yönelik planlanan saldırıyı "bir süreliğine" ertelediğini söyledi. "İran’la çok kapsamlı görüşmeler yapıyoruz ve bunların neye varacağını göreceğiz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan "diyalog teslimiyet anlamına gelmez" diyerek, Tahran'ın "onur, otorite ve ulusun haklarını koruma ilkesiyle" diyaloğa girdiğini belirtti. İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi Telegram hesabından yayımlanan mesajda da ABD’nin İran’a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak" denildi.
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. Ateşkes tanımayan işgalci İsrail'in dün gece Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan Jabal Amel Hastanesi hasar gördü.
İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü
Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı.
Netanyahu'nun yanı sıra bazı üst düzey bakanların katıldığı toplantının ana gündem maddesi İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığı oldu.
Haberde görüşlerine yer verilen, ABD'deki gelişmeleri takip eden bir kaynak ise "İran'a yeni bir ABD saldırısının olup olmayacağının değil, ne zaman olacağı sorusunun gündemde olduğunu" ve "planlanan saldırının öncekilerden farklı olacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın şimdiye kadar kaçındığı hedefleri hedef alacağını" ifade etti.
İsrailli güvenli kaynakları ise "İran'la yeni bir savaş olasılığına karşı adımların atıldığı ve hazırlıkların yapıldığı" bilgisini verdi.
