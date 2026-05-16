ABD-İsrail saldırılarında 78. gün: Trump İran'ı yine tehdit etti, Lübnan'da göstermelik ateşkes uzatıldı

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki "Hizbullah altyapısını hedef aldığı" öne sürülen geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Yahmer eş-Şakif, Kefr Tebnit, Ernun, Kevseriyye ve Mervaniyye beldelerini hedef alan İsrail ordusu, beldelere ulaşan bazı yolları da bombaladı. İsrail ordusu Sayda kentindeki Babiliyye ve Gassaniyye beldelerini de hava saldırısıyla vurdu.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ise Sur kenti ve beldeleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Sur kentine dün de hava saldırısı düzenlenmişti.

Sağlık merkezi hedef alındı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail dün akşam saatlerinde Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini de hedef aldı. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi 6 kişinin hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırı sağlık merkezindeyse büyük yıkıma yol açtı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği için İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.