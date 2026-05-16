ABD-İsrail saldırılarında 78. gün: Trump İran'ı yine tehdit etti, Lübnan'da göstermelik ateşkes uzatıldı
ABD'ye hiç güvenmediklerini duyuran İran Dışişleri Bakanı, 'Atom bombası istemiyoruz, biz barışçıl nükleer enerji programına sahibiz' dedi.
ABD Başkanı, "(İran'da) Her şeyi iki günde yok edebiliriz" dedi.
BAE, İran'ın Abu Dabi yönetiminin 'savaşta aktif rol aldığı' yönündeki suçlamalarını reddetti.
İsrail ordusu, Lübnan sınırına doğru uzanan kıyı şeridini 'kapalı askeri bölge' ilan etti.
Yayın Tarihi: 16.05.2026 , 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 , 12:10
ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırıların 78. günü.
İran-ABD arası diplomatik temas sürerken, Trump, "(İran'da) Her şeyi iki günde yok edebiliriz" sözleriyle yine tehditler savurdu. Açıklama, ABD basınındaki "İran'a önümüzdeki günlerde yeni saldırılar olabileceği" haberlerinin ardından geldi.
Körfez ülkeleriyle gerginlik de devam ederken, BAE, İran'ın Abu Dabi yönetiminin "savaşta aktif rol aldığı" yönündeki suçlamalarını reddetti.
Lübnan'da ise göstermelik ateşkes 45 gün daha uzatıldı. İsrail ülkeye hava saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusu, Lübnan sınırına doğru uzanan kıyı şeridini "kapalı askeri bölge" ilan etti.
12:10,
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlattı
İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki "Hizbullah altyapısını hedef aldığı" öne sürülen geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Yahmer eş-Şakif, Kefr Tebnit, Ernun, Kevseriyye ve Mervaniyye beldelerini hedef alan İsrail ordusu, beldelere ulaşan bazı yolları da bombaladı. İsrail ordusu Sayda kentindeki Babiliyye ve Gassaniyye beldelerini de hava saldırısıyla vurdu.
İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ise Sur kenti ve beldeleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Sur kentine dün de hava saldırısı düzenlenmişti.
Sağlık merkezi hedef alındı
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail dün akşam saatlerinde Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini de hedef aldı. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi 6 kişinin hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırı sağlık merkezindeyse büyük yıkıma yol açtı.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği için İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.
11:58,
İtalya Hürmüz'de olası misyon için mayın gemilerini bölgeye doğru yola çıkardı
İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanması, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşta ateşkesin kesinleşmesi halinde Hürmüz Boğazı’nda mayın arama faaliyetleri icra edebilecek mayın avlama gemilerini hareket ettirdi.
"Crotone" ve "Rimini" isimli mayın avlama gemileri, Hürmüz Boğazı yakınlarına gitmek üzere Sicilya Adası’ndaki Augusta Limanı’ndan ayrılırken, mayın gemileri ilk aşamada Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz’e geçerek Cibuti’ye gidecek.
İtalyan hükümetinin, Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel uluslararası askeri bir misyonda İtalyan ordusunu görevlendirebilmesi için parlamentodan onay alması gerekiyor.
11:40,
Trump: İran'ın direncinin farkındayız ama kısa sürede büyük zarar verebiliriz
Çin ziyaretinin yansımaları devam eden ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda İran gündemini değerlendirdi.
İran'ın direncinin farkında olduğunu ve hiçbir şeyi hafife almadığını vurgulayan Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savundu.
İran'ın tüm altyapısına zarar vermediğini ifade eden Trump, "Her şeyi iki günde yok edebiliriz" dedi.
ABD Başkanı, İran ile diplomaside tekrarlanan aksaklıklara atıfta bulunarak, "Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez" olduğunu savundu. Trump, "Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi, ama her anlaşma yaptıklarında, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde beş kez oldu. Onlarda bir sorun var" iddiasında bulundu.
Trump ayrıca olası bir çözümün askeri veya diplomatik olabileceğini ve bunun İran'ın tutumuna bağlı olacağını kaydederek, "Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek, ben şiddet içermeyenini tercih ederim" diye konuştu.
3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre seçimleri hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Seçimlerin İran konusunda ne olacağına karar vermesine izin vermeyeceğim" diyerek Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki söylemini de yineledi.
10:44,
İsrail ordusu Lübnan sınırına uzanan kıyı şeridini 'kapalı askeri bölge' ilan etti
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki sahil bölgesinin "kapalı askeri bölge" kararının Perşembe akşamı yapılan durum değerlendirmesinin ardından alındığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu bölgenin İsrail'in kuzey sınırındaki Roş Hanikra ile Akşif yerleşimleri arasında uzanan 5,7 kilometrelik (3,5 mil) sahil şeridini kapsadığı belirtildi.
İsrail ordusunun kapalı askeri bölge ilanı, Roş Hanikra yerleşiminde 3 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hizbullah'ın Perşembe sabah saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısından sonra geldi.
09:42,
ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, X hesabından Washington'da süren İsrail-Lübnan 3. tur doğrudan müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü Pigott, "ABD, 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak" ifadesini kullandı.
Pigott, "müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını" belirtti. Dışişleri Sözcüsü, görüşmelerin, "iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması ve karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını" vurguladı.
Göstermelik ateşkes boyunca işgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları durmadı. Hizbullah ise direnmeye devam etti.
