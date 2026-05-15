ABD-İsrail saldırılarında 77. gün: Trump’ın Çin ziyareti sonrası yeni saldırı planı mı?
Trump’ın Çin ziyaretinin ardından İran’a saldırılara yeniden başlayacağı iddia edilirken, İran Hindistan’da yapılan BRICS toplantısında tehditlere yanıt verdi.
Trump Şi’nin İran’la anlaşma için teklifte bulunduğunu öne sürdü.
BRICS toplantısında konuşan Irakçi saldırı tehditlerine yanıt verdi.
Axios: İsrail haftasonu alarmda olacak
Tahran'da ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan Rafi Nia Sinagogu'nun yıkıntılarının önünde dün anma etkinliği düzenlendi. İran Yahudi Cemaati’nden yetkililerin de katıldığı etkinlikte, İran Milli Marşı’nın okunmasının ardından sinagogun yıkıntılarının önünde müzik performansı sergilendi. (AA)
13:06
Çin Dışişleri’nden 'İran' açıklaması: 'Mademki diyalog kapısı açılmıştır, bir daha kapatılmamalıdır'
Yayın Tarihi: 15.05.2026 , 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 , 13:26
ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırıların bugün 77. günü.
Trump dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran’la anlaşma için bir teklifte bulunduğunu, “Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim” dediğini savundu.
Çin’in İran’a askeri ekipman göndermeyeceğine dair taahhüt verdiği de Trump ve ABD’nin açıklamalarında ifade edilirken, Çin’den yapılan açıklamalarda bu konuda herhangi bir ifade yer almadı.
ABD-Çin görüşmeleri sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de dün Hindistan’da yapılan BRICS toplantısındaydı. Burada basına konuşan Irakçi saldırı tehditlerine yanıt verdi, “40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bu savaşta ABD'nin yanında olduğunu vurgulayan Irakçi “mağdur rolü oynayıp topraklarına saldırıldığını söyleyemez” dedi. İran’ın BAE’de yalnızca Amerikan hedeflerine saldırdığını da belirtti.
Trump’ın Çin ziyaretinin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatma olasılığı İsrail yetkilileri kaynak gösterilerek ABD medyasında dile getiriliyor.
Trump’ın İran’a saldırılarda tek taraflı ilan ettiği ateşkes sürerken İsrail’in Lübnan’daki saldırıları ve Hizbullah’ın misillemeleri dün gün boyu devam etti. Lübnan hükümeti yetkilileri ile İsrail arasında müzakerelerin üçüncü turu ise dün ABD’de başladı. İsrail işgal güçleri Hizbullah’ın İHA’larına karşı yüzbinlerce metrekarelik “koruyucu ağ” tedarik ederek karşı koymaya çalışıyor.
13:26,
Irakçi: Askeri bir çözüm yok, ABD bu gerçeği anlamalı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Hindistan basınına değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’ı en az iki kere “test ettiğini" dile getiren Irakçi, “Askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı. Askeri eylemlerle hedeflerine ulaşamazlar ancak diplomasi yolu takip ederlerse konu farklı olacak” ifadelerini kullandı.
Irakçi, müzakereler sırasında İran ile ABD arasındaki en temel sorunun ABD’li yetkililerin açıklamaları, röportajları ve ilettikleri çelişkili mesajlar olduğunu dile getirdi.
Hürmüz Boğazı’nda ilişkin de açıklama yapan Irakçi, “Hürmüz Boğazı dost ülkelere kapalı değil. Sınırlamalar düşman gemileri içindir. Önceki günlerde birçok gemi deniz kuvvetlerimizin yardımıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçti ve bu süreç devam edecek. Dost ülke gemileri ile diğer gemilerin silahlı kuvvetlerimizle koordinasyon sağlaması gerek. Tek çözüm, saldırgan savaşın tamamen sona erdirilmesidir ve bundan sonra her geminin güvenli geçişini garanti altına alacağız” dedi.
Irakçi saldırıya uğrayan tarafın kendileri olduğunu ve meşru müdafaa hakkı kapsamında kendilerini savunduklarını vurguladı.
13:06,
Çin Dışişleri’nden 'İran' açıklaması: 'Mademki diyalog kapısı açılmıştır, bir daha kapatılmamalıdır'
ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine dair ABD tarafından yapılan açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nın açılması, Çin’in İran’a askeri destek göndermemesi gibi konularda anlaşıldığı iddiaları yer almıştı. Ancak Çin’in resmi açıklamalarında doğrudan İran'a bir atıf yer almamış, görüşmelerde Ortadoğu'daki gelişmelerin de ele alındığı belirtilmişti.
Çin Komünist Partisi’nin günlük gazetesi Global Times’ın aktardığına göre Çin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı “Başkan Trump’ın Çin ziyareti sırasında iki başkanın, Ortadoğu’daki durum da dahil olmak üzere önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Taraflar İran konusunu görüştü mü? Çin’in mevcut İran durumuna ilişkin görüşü nedir?” sorusuna yazılı yanıt verdi.
Çin’in İran’daki duruma ilişkin tutumunun “son derece net” olduğu belirtilen açıklamada "bu çatışmanın en başından beri hiç yaşanmaması gerektiği" vurgulanırken, "Durumu çözüme kavuşturacak erken bir yol bulmak, sadece ABD ve İran’ın değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin ve dünyanın geri kalanının da çıkarınadır" denildi.
"Mademki diyalog kapısı açılmıştır, bir daha kapatılmamalıdır" denilen açıklamada Hürmüz Boğazı ifadesine yer verilmeden "nakliye hatlarının en kısa sürede yeniden açılması"nın önemine işaret edildi.
“İran nükleer meselesi ile diğer konularda tüm tarafların endişelerini gözeten bir çözüme ulaşmak önemlidir" denilen açıklamada "Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese en kısa sürede ulaşılması, Orta Doğu ve Körfez bölgesine barış ve istikrarın erken bir tarihte geri dönmesinin sağlanması ve bölge için sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi inşa edilmesinin temelinin atılması önemlidir" ifadeleri yer aldı.
Açıklamadan ABD ile herhangi bir konuda mutabık kalındığına dair bir ifade ise yer almadı. Çin'in Devlet Başkanı Şi'nin daha önce sunduğu "Ortadoğu’da barış ve istikrarın korunması için sunduğu dört öneri" doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği söylendi.
12:17,
İran basını: ABD İran’ın 14 maddelik teklifine yanıt verdi
İran basını, ABD'nin savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife cevap verdiğini ve Washington'un özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğünü bildirdi.
Tehran Times gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, savaşın sona erdirilmesine ilişkin İran'ın Pakistan üzerinde ABD'ye ilettiği yazılı teklife yanıt verdi.
İran'ın teklifinin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığının aktarıldığı haberde, "Bu süreçte ilk aşama, tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran'ın şartları karşılandığı takdirde ise nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin ise İran'ın teklifini reddettiği ve özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.
İran, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu.
İran da 10 Mayıs'ta kendi şartlarını içeren yeni teklifini ABD'ye iletilmek üzere Pakistan'a göndermişti.
Trump, İran'ın teklifini "yanıtlarını beğenmedim" diye yorumlamış ve saldırı tehditlerini yinelemişti.
11:50,
İran: BM Güvenlik Konseyi’nde reform bir zorunluluk
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “tek taraflı yapısını” eleştirerek, BMGK’de bir reformun “bir tercih değil zorunluluk” olduğunu söyledi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günündeki konuşmasında Irakçi BMGK'nin yapısına ilişkin eleştirilerde bulundu.
İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası düzen ve bu düzeni yürüten yapıların 21. yüzyılın gerçeklerine cevap verebilecek durumda olmadığını ve temel reformlardan geçirilmesi gerektiğini söyleyen Irakçi “BMGK’nin düzenlenmesi bir tercih değil zorunluluktur” dedi.
BMGK’nin, ABD ve İsrail'in İran’ın altyapısına ve sivillere yönelik saldırıları karşısında sessiz kaldığını, bunun konseyin başarısızlığının güçlü bir örneği olduğunu ifade etti.
11:17,
Axios’tan 'haftasonu' iddiası: Trump saldırıları yeniden başlatabilir
Trump'ın, Çin ziyareti sonrası İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı nedeniyle İsrail yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağı öne sürüldü.
Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Axios’a konuşan İsrailli yetkili, Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatma kararı alması halinde bunun İsrail ordusuyla koordineli gerçekleştirileceğini belirtti.
İsrailli yetkili, Trump'ın hafta sonu söz konusu kararı alabileceğini, İsrail yönetimi ve ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile geçen hafta görüşen İsrailli üst düzey askeri yetkililer, Tel Aviv yönetiminin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediği mesajını iletti.
Görüşmelerde İran'ın özellikle yakıt ve enerji tesislerine saldırı ihtimalinin de ele alındığı belirtilen haberde, saldırılarla İran'ın müzakerelerde nükleer programını sonlandırmayı kabul etmesinin hedeflendiği kaydedildi.
İsrail'de bu senaryoya ilişkin özellikle İran'da olası misillemelere karşı hazırlıkların yapıldığı bildirildi.
Çin ziyareti sonrası İran'a ilişkin karar vermesi beklenen Trump’ın önünde yeniden saldırı veya Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemilerin çıkarılmasına ilişkin "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmak olmak üzere iki seçeneğin bulunduğu öne sürüldü.
Haaretz'e konuşan İsrailli yetkililer ise Tel Aviv'de olağanüstü alarm durumu olmamasına rağmen gelecek günlerde saldırıların yeniden başlaması olasılığının bulunduğunu savundu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, perşembe yaptığı açıklamada, "İran'daki görevimiz sona ermedi, yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız" ifadesini kullanmıştı.
