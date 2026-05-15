ABD-İsrail saldırılarında 77. gün: Trump’ın Çin ziyareti sonrası yeni saldırı planı mı?

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırıların bugün 77. günü.

Trump dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran’la anlaşma için bir teklifte bulunduğunu, “Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim” dediğini savundu.

Çin’in İran’a askeri ekipman göndermeyeceğine dair taahhüt verdiği de Trump ve ABD’nin açıklamalarında ifade edilirken, Çin’den yapılan açıklamalarda bu konuda herhangi bir ifade yer almadı.

ABD-Çin görüşmeleri sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de dün Hindistan’da yapılan BRICS toplantısındaydı. Burada basına konuşan Irakçi saldırı tehditlerine yanıt verdi, “40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bu savaşta ABD'nin yanında olduğunu vurgulayan Irakçi “mağdur rolü oynayıp topraklarına saldırıldığını söyleyemez” dedi. İran’ın BAE’de yalnızca Amerikan hedeflerine saldırdığını da belirtti.

Trump’ın Çin ziyaretinin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatma olasılığı İsrail yetkilileri kaynak gösterilerek ABD medyasında dile getiriliyor.

Trump’ın İran’a saldırılarda tek taraflı ilan ettiği ateşkes sürerken İsrail’in Lübnan’daki saldırıları ve Hizbullah’ın misillemeleri dün gün boyu devam etti. Lübnan hükümeti yetkilileri ile İsrail arasında müzakerelerin üçüncü turu ise dün ABD’de başladı. İsrail işgal güçleri Hizbullah’ın İHA’larına karşı yüzbinlerce metrekarelik “koruyucu ağ” tedarik ederek karşı koymaya çalışıyor.

