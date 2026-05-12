CANLI
ABD-İsrail saldırılarında 74. gün: Trump'ın tehditlerine İran'dan 'tüm seçeneklere hazırız' yanıtı
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Tahran'ın 'herhangi bir saldırıya' karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.
ABD'den İran petrolünün Çin'e satışındaki rolü nedeniyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım.
Ateşkesi tanımayan işgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırılara ve işgale devam ediyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 12.05.2026 , 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 , 08:48
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
Ateşkes devam ederken, İran'ın ABD'nin önerisine yönelik yanıtını arabulucu Pakistan'a ilettiğini öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın ABD teklifine verdiği yanıt için "bütünüyle kabul edilemez" olarak nitelendirerek reddetti ve İran'la yapılan ateşkesin "en zayıf anında" olduğunu savundu. ABD Basını, Trump'ın yeni askeri operasyonlar düzenlemeyi düşündüğünü öne sürdü.
İran, ABD'nin savaşı sona erdirmek için mantıksız taleplerde bulunduğunu duyururken, Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran'ın "herhangi bir saldırıya" karşılık vermeye hazır olduğunu ve bunun ABD'yi "şaşırtacağını" ifade etti.
17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan işgalci İsrail ise Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırılara ve işgale devam ediyor. Hizbullah da İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
08:42,
ABD'den İran petrolünün Çin'e satışındaki rolü nedeniyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın Çin'e petrol satışı ve sevkiyatındaki rollerini gerekçe göstererek 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.
Devrim Muhafızları'nın, petrol satışlarındaki rolünü gizlemek ve elde edilen geliri İran'a aktarmak amacıyla, ekonomik açıdan esnek düzenlemelere sahip bölgelerdeki paravan şirketlere güvendiği öne sürülen açıklamada, bu gelirlerin "İran halkını desteklemek yerine, silah geliştirme, terörist güçleri destekleme ve güvenlik güçlerini finanse etmeye yönlendirildiği" iddia edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran ordusu yeniden toparlanmaya çalışırken, 'Ekonomik Öfke', rejimin silah programları, terör vekilleri ve nükleer hedefleri için kullandığı finansmanı kesmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.