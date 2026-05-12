ABD-İsrail saldırılarında 74. gün: Trump'ın tehditlerine İran'dan 'tüm seçeneklere hazırız' yanıtı

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

Ateşkes devam ederken, İran'ın ABD'nin önerisine yönelik yanıtını arabulucu Pakistan'a ilettiğini öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın ABD teklifine verdiği yanıt için "bütünüyle kabul edilemez" olarak nitelendirerek reddetti ve İran'la yapılan ateşkesin "en zayıf anında" olduğunu savundu. ABD Basını, Trump'ın yeni askeri operasyonlar düzenlemeyi düşündüğünü öne sürdü.

İran, ABD'nin savaşı sona erdirmek için mantıksız taleplerde bulunduğunu duyururken, Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran'ın "herhangi bir saldırıya" karşılık vermeye hazır olduğunu ve bunun ABD'yi "şaşırtacağını" ifade etti.

17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan işgalci İsrail ise Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırılara ve işgale devam ediyor. Hizbullah da İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.

