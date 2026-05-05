ABD-İsrail saldırılarında 67. gün: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan etmek zorunda kaldığı ateşkes sırasında "deniz ablukası" başlatması, ikinci tur müzakerelerini belirsizliğe sürükledi. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar, Pakistan'ın arabuluculuğu üzerinden mesaj alışverişi şeklinde sürüyor.

İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifin, dün Trump tarafından reddedilmesi üzerine bölgede gerilim yükseldi. Çünkü Trump aynı gün, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Ortadoğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı.

İran söz konusu adımın ateşkes ihlali sayılacağını ve bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasının hedef alınacağını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda atılan adımlar ve iddialar gerilimin daha da artabileceğine işaret ederken, Trump ise İran’a saldırılarını ve İran’ın misillemelerini "mini savaş” diye niteledi.

Öte yandan 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali devam ediyor. Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda kontrol edilen alana dair yayımladığı harita.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.