ABD-İsrail saldırılarında 67. gün: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor
ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik adımı bölgedeki gerilimi artırdı, Trump ise İran’a saldırılarını ve İran’ın misillemelerini "mini savaş” diye niteledi.
ABD'nin "Özgürlük Projesi" ismiyle yürüttüğü operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı'nda attığı adımlar ve iddialar gerilimi yükseltti.
İran görüşmelerin ilerlediğine dikkat çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu.
ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran’daki Veliasr Meydanı’na asılan dev afişte Hürmüz Boğazı'na atıfla “kırılma noktasında” ifadesi yer aldı. (Fotoğraf: AA)
Yayın Tarihi: 05.05.2026 , 08:43 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 , 09:52
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan etmek zorunda kaldığı ateşkes sırasında "deniz ablukası" başlatması, ikinci tur müzakerelerini belirsizliğe sürükledi. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar, Pakistan'ın arabuluculuğu üzerinden mesaj alışverişi şeklinde sürüyor.
İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifin, dün Trump tarafından reddedilmesi üzerine bölgede gerilim yükseldi. Çünkü Trump aynı gün, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Ortadoğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı.
İran söz konusu adımın ateşkes ihlali sayılacağını ve bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasının hedef alınacağını bildirdi.
Hürmüz Boğazı'nda atılan adımlar ve iddialar gerilimin daha da artabileceğine işaret ederken, Trump ise İran’a saldırılarını ve İran’ın misillemelerini "mini savaş” diye niteledi.
Öte yandan 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali devam ediyor. Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.
09:51,
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD mevcut durumu sürdüremez, oysa biz henüz başlamadık bile
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.
"Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor. ifadesine yer verdiği mesajında Kalibaf, "Seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, "Mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa ki biz henüz başlamadık bile" ifadesini kullandı.
09:42,
İran Dışişleri Bakanı Irakçi: Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Irakçi, şu ifadeleri kullandı:
"Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır."
Irakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir" ifadesine yer verdi.
09:04,
ABD sivil sürat ve yük teknelerine saldırdı: Beş kişi hayatını kaybetti
İran devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi.
Haberde, ABD’nin hedef aldığı altı sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi.
Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD’nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil öldü.
Dün ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper Hürmüz Boğazı'nda altı İran botunu batırdıklarını duyurmuş, İran ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.
