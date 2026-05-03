CANLI
ABD-İsrail saldırılarında 65. gün: İran teklifi iletti, ABD inceleyecek
Müzakereler belirsizliğini korurken, bu sefer de İran'dan ABD'ye teklif iletildi.
Washington'ın karşılık bulmayan 9 maddelik teklifinin ardından Tahran da Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik teklif sundu.
Trump, İran'ın gönderdiği teklifi yakında inceleyeceğini ancak planın "kabul edilebilir olacağını" düşünmediğini söyledi.
Ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali devam ediyor.
-
12:28
İran medyası: İran'a ait ham petrol tankeri ABD ablukasını kırdı
-
11:53
Gazze Şeridi'ne saldırılar sürüyor. İsrail bir çocuğu daha katletti
-
10:42
Lübnan'da direniş sürüyor: 'Hizbullah topraklarını ve halkını savunmakla yükümlüdür'
-
10:21
İsrail basını: Ordu, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor
-
10:08
İran’dan Trump'ın ‘korsan gibiyiz’ açıklamasına tepki: ‘Mahkum edici bir itiraf’
-
08:50
Trump'tan İran'ın teklifi hakkında açıklama: Kabul edilebilir olacağını düşünmüyorum
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 03.05.2026 , 08:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 , 12:28
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan etmek zorunda kaldığı ateşkes sırasında "deniz ablukası" başlatması, ikinci tur müzakerelerini belirsizliğe sürükledi. Washington'ın karşılık bulmayan 9 maddelik teklifinin ardından Tahran da Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik teklif sundu.
Teklifin, savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği bildirildi. Trump, İran'ın ABD'ye gönderdiği yeni barış planını yakında inceleyeceğini ancak planın "kabul edilebilir olacağını" düşünmediğini söyledi.
Öte yandan 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları ve işgali devam ediyor. Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
12:28,
İran medyası: İran'a ait ham petrol tankeri ABD ablukasını kırdı
İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait "HUGE" adlı çok büyük ham petrol tankerinin (VLCC), ABD'nin abluka engelini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı belirtildi.
Fars Haber Ajansı, yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin, uluslararası seyir verilerini paylaştı.
Paylaşılan verilere göre, en son Sri Lanka kıyıları açıklarında tespit edilen tankerin, 20 Mart 2026 itibarıyla otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapatarak gizlilik taktikleri uyguladığı ve Endonezya'daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları'na doğru yoluna devam ettiği kaydedildi.
11:53,
Gazze Şeridi'ne saldırılar sürüyor. İsrail bir çocuğu daha katletti
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef aldı.
Saldırıda 15 yaşındaki Riyad Naci Nemr Ebu Nemr olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi ise Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hedef alınan bölgenin, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail ordusu Han Yunus'un güney ve doğu bölgelerini gece boyunca topçu atışlarıyla vurdu, kentin doğusunda geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi.
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürürken, Birleşmiş Milletler 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında belirlenen "Sarı Hat"tın ötesine geçerek işgal alanını genişleten yeni bir hat oluşturduğunu doğrulamıştı.
10:42,
Lübnan'da direniş sürüyor: 'Hizbullah topraklarını ve halkını savunmakla yükümlüdür'
Hizbullah, ateşkesi tanımayan ve saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı misillemelerine devam ediyor.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine, sivillere saldırmasına ve güneyindeki evleri ve köyleri yıkmasına yanıt verildiği aktarıldı.
İşgale karşı direnme ve onu püskürtme hakkına işaret edilerek, dün İsrail’e karşı dört saldırı düzenlendiği belirtildi.
Hizbullah’ın duyurduğu saldırılar şöyle:
- Beyyada beldesindeki İsrail askerlerinden oluşan bir topluluğun kamikaze İHA ile hedef alınması.
- Beyyada beldesindeki İsrail ordusuna ait "Spike" tipi bir tanksavar mevziisinin kamikaze İHA ile hedef alınması.
- Kantara beldesindeki Cuneycel Tepesi'nde bulunan İsrail ordusuna ait araç ve asker topluluğunun topçu mermileriyle hedef alınması.
- Beyyada beldesindeki İsrail ordusuna ait araç ve asker topluluğunu topçu mermileriyle hedef alınması.
Açıklamanın sonunda Hizbullah’ın Lübnan topraklarını ve halkını savunmakla yükümlü olduğu belirtildi.
10:21,
İsrail basını: Ordu, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin İran'a sınırlı mı yoksa geniş çaplı bir saldırı mı yapacağını bilmediğini, ancak her durumda İran'ın İsrail'e misilleme yapacağını iddia etti.
Haberde, İsrail'in, ABD'nin İran'a saldırması olasılığına hazırlandığı belirtildi.İran'a saldırıların yeniden başlamasına hazırlık amacıyla son günlerde bölgeye çok fazla silah sevkiyatı yapıldığı ifade edildi.
Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile koordinasyon için görüştüğü belirtildi.
Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı birliklerini İran'a muhtemel saldırılara hazırlık nedeniyle geri çektiği, İran'a saldırı durumunda İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını da genişletip derinleştireceği kaydedildi.
10:08,
İran’dan Trump'ın ‘korsan gibiyiz’ açıklamasına tepki: ‘Mahkum edici bir itiraf’
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gemilerine yönelik müdahalelerine ilişkin "Bir bakıma korsan gibiyiz" açıklamasına tepki gösterdi.
"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran gemilerine yasadışı el konulmasını açıkça 'korsanlık' olarak nitelendirerek, 'Biz korsanlar gibi davranıyoruz' diye cüretkarca övünmüştür" değerlendirmesinde bulunan Bekayi, bunun bir "dil sürçmesi" olmadığını söyledi.
Bekayi açıklamasına şöyle devam etti:
"Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletler ve BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) uluslararası hukukun bu kadar bariz ihlallerinin normalleştirilmesini kesin bir şekilde reddetmeli."
ABD Başkanı Trump, ABD güçlerinin İran'ın ticari gemilerine saldırı ve müdahalelerine ilişkin dün yaptığı bir açıklamada, "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
08:50,
Trump'tan İran'ın teklifi hakkında açıklama: Kabul edilebilir olacağını düşünmüyorum
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden İrna'ın ilettiği 14 maddelik teklife dair açıklama yaptı.
"İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim" diyen Trump, ancak İran'ın "son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini" öne sürdü.
Trump, açıklamasında, "(Bunlar) göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" ifadesini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.
IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadelerine yer verilmişti.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.