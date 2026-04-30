ABD-İsrail saldırılarında 62. gün: İran saldırı ihtimalini dışlamıyor

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

Tehditlerine ve deniz ablukasına devam eden Trump, Washington'ın İran limanlarına uyguladığı ablukanın başarılı olduğunu savundu, Tahran'ı "pes etmeye" çağırdı. ABD basını da Trump'ın, İran'ın petrokimya tesisleri ve elektrik altyapısını vurmaya hazırladığını iddia etti.

İran'dan ise yine birlik vurgusu mesajı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin "ekonomik baskı" kampanyasını reddederken, İran ordusu şu ana kadar sergilediği itidalin "diplomasiye şans vermek amacıyla" yapıldığını belirtti. Trump'ın 3 gün önce "İran'ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı" yönündeki açıklamasına ilişkin, "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı" dedi. Press TV'ye konuşan yüksek rütbeli bir güvenlik kaynağı da, "Hürmüz Boğazı çevresinde deniz ablukası şeklinde devam eden Amerikan deniz korsanlığına, pratikte benzeri görülmemiş askeri eylemle karşılık verileceğini" söyledi.

Denizlerdeki gerginlik de sürüyor. İran Ordusu Donanma Komutanı, Umman Denizi tarafından Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını duyurdu, "Eğer düşman daha fazla ilerlerse ona karşı harekete geçeceğiz" açıklaması yaptı.

Lübnan cephesinde ise İsrail'in saldırı ve yıkımları durmadı. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 500'ü geçti. Hizbullah insansız hava araçlarıyla İsrail ordusunu hedef almaya devam ediyor.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.