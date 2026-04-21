ABD-İsrail saldırılarında 53. gün: İran masaya oturmayacağı iletti, Trump ateşkesi uzattı
Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmediklerini vurgulayan İran, Pakistan'daki görüşmelere heyet göndermedi. Ateşkesin bitmesine saatler kala masada yalnız kalan Trump, İran'a saldırmayacağını açıkladı.
Ateşkes ihlallerine ve deniz ablukasına tepki gösteren İran, müzakere masasına gitmiyor
Masada ABD'yi temsil eden JD Vance, müzakerelerin düzenleneceği Pakistan'a olan ziyaretini iptal etti
Trump "ateşkesi uzatmak istemiyorum" dedikten saatler sonra ateşkesi süresiz uzatacağını ilan etti
Tahran'daki Risalet Meydanı'nda saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sergilendi
Aslı İnanmışık, Yalçın Cuğ, Emre Alım
Yayın Tarihi: 21.04.2026 , 08:09 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 , 07:40
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan haydutluk sürüyor.
ABD ile İran arasında ikinci tur müzakere görüşmeleri iddiaları konuşulurken, İran masaya oturmayı şimdilik ertelemiş görünüyor.
İlk tur müzakerelere de katılan İran Meclis Başkanı Kalibaf tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmediklerini, savaş meydanında yeni kartlarını açmak için son iki haftada hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu. "İran halkı zorbalığa boyun eğmez" dedi. İran müzakere masasına oturmama gerekçesi olarak öncelikle bölgede süren ABD ablukasını gösteriyor.
ABD, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak saldırmış, ardından İran Silahlı Kuvvetleri de ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Deniz Piyadeleri'nin gemiye bindiğini, İran bayraklı geminin konteyner yüküne el konulduğunu belirtti.
Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan işgali de sürüyor. İsrail basını, ordunun geniş bir alanda işgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki askerlerine, "silahsız da olsa yaklaşılması yasak belde ve köylere" yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel emir verdiğini yazdı. "Ateşkes" yapılmasına rağmen saldırılarına da devam eden İsrail ordusu Nebatiye vilayetine hava saldırısı düzenledi, 6 kişi yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasındaysa çok sayıda eve bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
23:24,
Trump: İran'dan teklif gelene kadar ateşkesi süresiz uzattım
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İran hükümetinin ciddi şekilde bölünmüş olduğu gerçeğine dayanarak ve Pakistan’ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in talebi üzerine, İran’ın liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri üzerinde uzlaşana kadar İran’a yönelik saldırımızı ertelememiz istendi.
Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme talimatı verdim. Ayrıca diğer tüm açılardan hazır ve muktedir durumda kalacaklar. Dolayısıyla ateşkesi, İran’ın önerisi sunulana ve görüşmeler şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar uzatacağım.
23:22,
İran medyası: İran müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini ABD’ye iletti
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran, müzakereler için Pakistan’a heyet göndermeyeceğini ABD’ye iletti.
Buna göre, İran’ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan’da bulunmama kararı kesinleşti ve söz konusu karar Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletildi.
İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.
22:50,
Irakçi: İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin deniz ablukasına tepki gösterdi.
İran limanlarının abluka altına alınmasının bir savaş girişimi olduğunu dolayısıyla ateşkesin ihlal edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Irakçi, "Bir ticari gemiye saldırmak ve mürettebatını rehin almak ise çok daha büyük bir ihlaldir. İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını, menfaatlerini nasıl savunacağını ve zorbalığa karşı nasıl duracağını çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.
Devrim Muhafızları'ndan Körfez ülkelerine 'petrol' uyarısı
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, Körfez ülkelerine uyarıda bulundu.
Musevi, İran’a yönelik olası bir saldırıda “her yeri” hedef alacaklarını belirterek, “İran’ın güney komşuları bilsin ki eğer coğrafya ve imkanlarını İran’a saldırı için düşmanın emrine verirlerse, Ortadoğu’da petrol üretimi ile vedalaşmaları gerek” dedi.
22:47,
İddia: Müzakerelere katılması beklenen Vance hâlâ Washington'da
ABD medyasına yansıyan ve Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Başkan Yardımcısı Vance, bu sabah Başkan Donald Trump'ın başkanlığındaki bir politika toplantısına katıldı.
ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından İslamabad'daki toplantıya katılması beklenen ve bugün yola çıkabileceği kaydedilen Vance'in halen Washington'da olduğu, hatta İslamabad'daki görüşmelere gidip gitmeyeceğinin yeniden değerlendirildiği aktarıldı.
New York Times'ın haberine göre, Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı.
Gazeteye konuşan ABD'li yetkili, "Tahran’ın ABD’nin müzakere pozisyonlarına yanıt vermemesi" nedeniyle Başkan Yardımcısı Vance'in İran'la diplomatik görüşmeler için İslamabad'a gidişinin askıya alındığını ancak ziyaretin "her an yeniden gündeme gelebileceğini" ifade etti.
Beyaz Saray, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
20:14,
Pakistan: ABD ve İran geçici ateşkes süresinin uzatılmasını değerlendirsin
ABD-İran heyetlerinin kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'a gitmeleri beklenirken, ateşkesi uzatmak istemediklerini söyleyen Trump, "Bence sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız, başka seçenekleri yok" demişti.
ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker'ı kabul eden Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, tarafları ateşkesi uzatmaya davet etti.
Dar, görüşmede, Washington ve Tahran arasında diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, taraflara geçici ateşkesin uzatılması ile diyalog ve diplomasiye bir şans verilmesi çağrısı yaptı.
Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli olduğunu" ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.
ABD basınında ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edilmişti.
19:56,
İran: Müzakereler konusunda henüz kesin bir karar alınmadı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında müzakerelerin ikinci turuna ilişkin, "Pakistan'daki görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz kesin bir karar alınmadı" dedi.
İran devlet televizyonuna göre Bekayi şunları kaydetti:
Karar alınmamasının sebebi kararsızlık değil, ABD'nin çelişkili açıklamaları ve davranışlarıdır. Müzakereler sonuç eksenli olduğunda, İran katılma konusunda kararını verecektir.
Bekayi ayrıca, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine yönelik ABD saldırısıyla alakalı, "İran gemilerine saldırmak, uluslararası hukukun ihlali, deniz korsanlığı ve devlet terörizmidir. En başından beri ateşkes ihlalleri ile karşılaştık. Deniz ablukası da bunun bir örneği" ifadesini kullandı.
17:12,
İddia: 'ABD, İran'ın nükleer programına 10 yıllık moratoryuma şartlı olarak istekli'
Pakistan hükümetinden ismi açıklanmayan iki yetkili, başkent İslamabad'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerin planlanan ikinci turu öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.
Kıdemli bir hükümet yetkilisi, "Washington'ın önceliği, yaptırımların hafifletilmesi ve İran'ın dondurulan mali varlıklarının çözülmesi karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme programının en az 20 yıl süreyle askıya alınmasıdır" ifadesini kullandı.
Öte yandan yetkililer, "Washington’un İran’dan nükleer silah endişelerine ilişkin güçlü garantiler alması halinde moratoryum süresini 20 yıldan 10 yıla düşürmeye şartlı olarak istekli olduğunu" gösterdiğini öne sürdü.
Yetkililer, ABD'nin sunduğu diğer teklifler arasında, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun 10 yıllığına "ABD veya üçüncü bir ülkeye" transfer edilmesinin de yer aldığını aktardı.
İran'ın, ABD'nin teklifine henüz yanıt vermediğini dile getiren yetkililer, Pakistan'ın da nükleer mesele konusunda iki ülke arasındaki fikir ayrılığını çözmek için çalıştığını ifade etti.
Yetkililer, Pakistan'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ortaklığındaki dört ülkenin İran'ın nükleer programını denetlenmesine yönelik teklifini ise Tahran'ın olumlu karşıladığını savundu.
16:22,
Trump'tan 'ateşkes' açıklaması: 'Uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok'
ABD Başkanı Donald Trump, CNBC’ye yaptığı açıklamada İran ile yapılan ateşkesi uzatmak istemediğini söyledi.
ABD'nin müzakerelerde "güçlü bir konumda olduğunu" iddia eden Trump, günün sonunda "harika bir anlaşma" elde edeceklerini öne sürdü.
Ateşkesin uzatılma ihtimalinin olup olmadığına dair soruya, "Bunu yapmak istemiyorum. O kadar vaktimiz yok" yanıtını verdi.
8 Nisan'da İran ve ABD arasında varılan geçici ateşkes, 23 Nisan Perşembe günü Türkiye saatiyle 03.00'te sona eriyor.
16:03,
Katar: Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması krizi küresel bir krize dönüştürür
Katar, ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinden sonuç alınmaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda bölgesel krizin küresel bir hal alacağını söyledi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğuna işaret eden Ensari, Katar’ın başta ABD olmak üzere tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu ve İslamabad’da yürütülen ABD-İran müzakerelerini yakından takip ettiklerini ifade etti.
Katar’ın söz konusu müzakerelerde arabulucu olmadığını hatırlatan Ensari, buna karşın Pakistan’ın arabuluculuk çabalarını desteklediklerini ve taraflardan gelecek geri dönüşleri beklediklerini söyledi.
Ensari, “Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması krizi bölgesel olmaktan çıkararak küresel bir krize dönüştürür. Bu krizin çözümü yalnızca bir ülkenin değil, tüm ülkelerin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.
15:39,
Müzakerelerin ardından 'abluka' başlatan Trump: 'İran ateşkesi defalarca ihlal etti'
ABD-İran heyetlerinin kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'da görüşecekleri iddia edilirken, Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "İran ateşkesi defalarca ihlal etti" dedi.
Trump İslamabad'daki ilk tur müzakerelerin ardından defalarca delinse de "abluka" başlatmış, iki gemiye ABD'li asker el koymuştu.
14:43,
ABD Hint-Pasifik bölgesinde bir gemiye daha operasyon düzenledi
ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Hint Pasifik bölgesinde bir gemiye daha operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Yaptırım listesinde bulunan ve bayrağa sahip olmayan "M/T Tifani" isimli gemiye yönelik INDOPACOM (Hint-Pasifik Komutanlığı) tarafından "önleme ve çıkarma" operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce de açıkça belirttiğimiz üzere; nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler, yasa dışı ağları çökertmek ve İran’a maddi destek sağlayan yaptırımlı gemileri engellemek için küresel denizcilik uygulama çabalarımızı sürdüreceğiz.
Uluslararası sular, yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak değildir. Savaş Bakanlığı, yasa dışı aktörlerin ve gemilerinin deniz sahasındaki hareket serbestisini engellemeye devam edecektir."
13:35,
İran ordusu: ABD'nin tehdidine rağmen petrol tankerimiz donanmanın eskortluğunda ülke kara sularına girdi
İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi" ifadelerine yer verildi.
Adı geçen petrol tankerinin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi.
İran'a yönelik "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.
13:19,
İran devlet televizyonu: Tahran heyeti ABD ile görüşme için İslamabad'a gitmedi
İran devlet televizyonu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran müzakere heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.
İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti" ifadelerine yer verildi.
Katar'ın El Cezire televizyonu, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.
12:43,
'ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran görüşmeleri için bugün İslamabad'a gidecek'
Axios'un isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmelerinde ABD heyetine başkanlık etmek üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, New York Post'a yaptığı açıklamada, İslamabad'daki görüşmelere Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etmişti.
11:55,
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hizbullah lideri Kasım'a tehdit: 'Bedeli kellesiyle ödeyecek'
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, öldürülen askerlerin anıldığı Herzl Dağı'ndaki yıllık törende konuştu.
İsrail, varılan geçici ateşkese karşın Lübnan'a yönelik saldırılarını ve işgalini sürdürürken, Katz da “Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte, Lübnan'daki askerlerimizi her türlü tehdide karşı korumak amacıyla İsrail Savunma Kuvvetleri'ne sert bir şekilde hareket etme talimatı verdik” dedi.
Ülkenin kuzeyinde yaşayan İsrail vatandaşlarına karşı sorumluluklarının "net ve sarsılmaz olduğunu" ifade eden Katz, “Görevimiz güvenliği sağlamaktır” ve Lübnan'daki "tehditlere" karşı da harekete geçileceğini söyledi.
Katz konuşmasında Hizbullah lideri Naim Kasım’ın "İsrail’e yönelik saldırıların bedelini kellesiyle ödeyeceğine" yönelik tehditte de bulundu:
Nasrallah Lübnan'daki Şii toplumunu felakete sürükledi; Naim Kasım da aynısını yapacak. Tıpkı Hamas'ın Gazze’deki Refah ve Beyt Hanun'da sebep olduğu gibi, o da evlerin ve toprakların kaybıyla bedel ödeyecek; ta ki o da bedeli kellesiyle ödeyene kadar.
11:33,
İran: Düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı karşılıklar vermeye hazırız
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Abdullahi, "Devrim Muhafızları Ordusu ile ordunun halkın desteğiyle düşmanların saldırganlığına karşı koyduğunu ve onları çaresizce ateşkes talep etmeye zorladığını" ifade etti.
Trump'ın tehditlerine işaret eden Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerin, Trump'ın başta Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolü konusunda ve sahadaki durum hakkında yanlış ve asılsız anlatılar uydurmasına ve durumu kötüye kullanmasına izin vermeyeceğini" belirtti.
Abdullahi, şunları kaydetti:
Cesur İran Silahlı Kuvvetleri, asil halkı ve hükümetiyle birlikte, Başkomutanın (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) tedbirlerine tam uyum ve birlik halinde düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani yanıtlar vermeye hazırdır.
11:11,
İran: ABD ordusunun ticari gemimize el koyması ateşkesin ihlalidir
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ticari gemi Toska'nın alıkonulması "yasadışı" ve "terörist" bir eylem olarak nitelendirildi.
Gemi mürettebatı ile ailelerinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu uygulamanın uluslararası hukukun ve son ateşkesin ihlali olduğu vurgulanarak, gemi ile mürettebatının derhal serbest bırakılması talep edildi.
Yazıda, "Bakanlık, Pazar gecesi, Umman Denizi'nde İran kıyıları yakınlarında İran ticaret gemisi 'Toska'ya yönelik gerçekleştirdiği yasadışı ve vahşi saldırıyı en sert şekilde kınamaktadır" denildi. Açıklama şöyle devam etti:
Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmak, İranlıların haklarını ve onurunu korumak için tüm kapasitesini kullanacaktır. Bölgedeki durumun tamamen karmaşık hale gelmesinin sorumluluğu doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir
10:56,
Trump: İran’dan nükleer materyalin çıkarılması uzun ve zor bir süreç olacak
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haziran 2025'te İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıda hedeflerin tamamının ortadan kaldırıldığını öne sürdü.
"Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak" iddiasında bulundu.
Trump ayrıca ABD medyasını "söz konusu operasyonda görev alan personeli platformlarında yeterince takdir etmemekle" eleştirdi. Trump’ın bu açıklamaları, Pakistan'da potansiyel üst düzey görüşmeler öncesinde geldi.
ABD nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı. 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.
Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" söylenmişti.
08:53,
Soykırımcı İsrail ateşkes dinlemiyor: Lübnan'ın güneyinde saldırılar sürüyor
İşgalci İsrail ordusu "geçici ateşkesi" ilk günden beri deliyor.
Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasında çok sayıda eve bombalı saldırı düzenlediği bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu kasabadaki birçok evi patlayıcılarla hedef aldı. İsrail ordusu güneyde Sayda kentine bağlı Haret Sayda kasabasında ise bir eczaneye saldırı tehdidinde bulundu. Söz konusu eczanenin, belediye binasının karşısında yer alması nedeniyle bina tamamen boşaltıldı.
İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarda yıkılan Kasmiye Köprüsü’nün enkazı altından da iki kişinin cesedi ulaşıldı.
Yine Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyyet Cisir beldesineyse hava saldırısı gerçekleştirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 6 kişi yaralandı.
08:30,
Pentagon verileri: İran misillemelerinde 415 ABD askeri yaralandı, 13 asker öldü
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) askeri çatışma kayıplarını paylaştığı veri tabanındaki güncelleme ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" sürecindeki kayıplarını ortaya koydu.
Son güncellemeyle, resmi duyuruya göre, 28 Şubat'ta başlayan saldırılar sonrası İran'ın misillemelerinde şimdiye kadar 415 ABD askeri yaralanırken 13 asker hayatını kaybetti.
ABD'nin kayıplarının bundan daha fazla olabileceği düşünülüyor. En son ABD'nin iki savaş pilotunu kurtarmak için İran'a düzenlediği kara operasyonu skandalla sonuçlanmış, bölgede çok sayıda ABD askeri kaybı olduğu öne sürülmüştü.
08:14,
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönmek isteyen silahsız sivillere ateş açma emri
The Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, geçici ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönmeye çalışan sivillerin "İsrail ordusunun bölgede yaşadığı en büyük zorluklardan biri" haline geldiği ifadelerine yer verildi.
İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yapılan ancak ilk günden beri delinen "geçici ateşkes" sonrası İsrail'in zorla yerinden ettiği Lübnanlılar ülkenin güneyindeki evlerine dönmeye başladı.
Haberde, Lübnan'ın güneyindeki geniş bir alanın işgal altında tutulduğunu gösteren bir harita ve "yaklaşılması yasak" beldeler ve köyler listesi yayınlayan İsrail ordusunun, 19-20 Nisan'da geri dönüşü engelleme çabalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.
İsrail ordusunun, bölgedeki askerlere, "silahsız dahi olsa yaklaşılması yasak belde ve köylere yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel bir emir verdiği" aktarılan haberde, uluslararası kamuoyunun İsrail'in Lübnan'daki işgaline karşı çıkması ve sivillere ateş açılması durumunda gösterilecek tepki nedeniyle bunun sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesi yapıldı.
