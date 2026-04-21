ABD-İsrail saldırılarında 53. gün: İran masaya oturmayacağı iletti, Trump ateşkesi uzattı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan haydutluk sürüyor.

ABD ile İran arasında ikinci tur müzakere görüşmeleri iddiaları konuşulurken, İran masaya oturmayı şimdilik ertelemiş görünüyor.

İlk tur müzakerelere de katılan İran Meclis Başkanı Kalibaf tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmediklerini, savaş meydanında yeni kartlarını açmak için son iki haftada hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu. "İran halkı zorbalığa boyun eğmez" dedi. İran müzakere masasına oturmama gerekçesi olarak öncelikle bölgede süren ABD ablukasını gösteriyor.

ABD, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak saldırmış, ardından ​​​​​​​İran Silahlı Kuvvetleri de ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Deniz Piyadeleri'nin gemiye bindiğini, İran bayraklı geminin konteyner yüküne el konulduğunu belirtti.

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan işgali de sürüyor. İsrail basını, ordunun geniş bir alanda işgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki askerlerine, "silahsız da olsa yaklaşılması yasak belde ve köylere" yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel emir verdiğini yazdı. "Ateşkes" yapılmasına rağmen saldırılarına da devam eden İsrail ordusu Nebatiye vilayetine hava saldırısı düzenledi, 6 kişi yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasındaysa çok sayıda eve bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.

soL, ABD ve İsrail'in İran'a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.