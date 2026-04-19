ABD-İsrail saldırılarında 51. gün: Ateşkesin sonu yaklaşırken ikinci tur görüşme yapılacak mı?
Ateşkese rağmen İran limanlarına yönelik ABD ablukası ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları devam ediyor. İran karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha kapatırken, Hizbullah misillemelerini sürdürüyor.
Trump yarın akşam bir ABD heyetinin İran'la görüşmeler için Pakistan'da olacağını duyurdu.
İran'dan görüşmelerin ikinci turuna dair resmi bir doğrulama gelmedi.
İran basını ABD'nin deniz ablukası sürerken müzakere olmayacağını bildiriyor.
10 günlük ateşkes kararına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları hız kesmiyor. (Fotoğraf: AA)
Yayın Tarihi: 19.04.2026 , 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 , 01:05
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan haydutluk sürüyor.
ABD, ateşkese rağmen İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukasını sürdürüyor. Bu abluka kaldırılmadığı gerekçesiyle İran da Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ediyor.
Trafiğin durduğu Körfez'de gemiler geri çekilmeye başladı. Devrim Muhafızları net bir açıklamayla, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirli gemilerin hareket etmemesi gerektiğini, Boğaz'a yaklaşan her türlü geminin "düşmanla işbirliği" içinde sayılacağını ve hedef alınacağını duyurdu. Meclis Başkanı Kalibaf da "Biz geçemiyorsak kimse geçemez" dedi.
Lübnan'da ise 10 günlük geçici ateşkese rağmen İsrail, Hizbullah'a karşı saldırıları sürüyor. Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalarda bir İsrail askeri öldü. 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 15'e yükseldi.
01:05,
Mehr: İran gemisine ateş açan ABD güçleri bölgeden ayrılmak zorunda kaldı
İran'ın Mehr haber ajansı, Umman Denizi’nde İran'a ait bir ticari gemiye ateş açan ABD güçlerinin Devrim Muhafızları'nın müdahalesiyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.
Trump'ın "gemiye el koydukları" şeklindeki açıklamasıyla çelişen bu haberde ABD güçlerinin İran'a ait bir ticari gemiye ateş açtığı ve gemiyi ülke karasularına geri dönmeye zorladığı belirtildi.
Haberde İran gemisine destek için bölgede bulunan Devrim Muhafızları deniz birliklerinin "zamanında müdahalesiyle" ABD güçlerinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.
22:39,
ABD'den Hürmüz'de İran gemisine saldırı: Trump 'gemiyi vurduk' dedi
ABD Başkanı Trump, ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndaki "deniz ablukasını" aşmaya çalışan İran bayraklı gemiyi vurduğunu ve "ele geçirdiğini" duyurdu.
Trump, sosyal medya paylaşımında "ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, Umman Körfezi'nde TOUSKA'yı durdurdu ve durmaları için onlara adil bir uyarıda bulundu. İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz motor odasında bir delik açarak onları durdurdu" diye yazdı.
Şu anda ABD Deniz Piyadeleri'nin geminin kontrolünü elinde tuttuğunu öne süren Trump "TOUSKA, geçmişteki yasadışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında. Geminin tam kontrolünü ele geçirdik ve gemide ne olduğunu inceliyoruz!" ifadesini kullandı.
İran'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
21:50,
Pakistan Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Pakistan’dan yapılan açıklamaya göre görüşme “sıcak ve samimi” geçti. Açıklamada İran ile ABD arasında İslamabad'da bu hafta ikinci tur görüşmeler olup olmayacağına dair bir bilgi yer almadı.
Açıklamaya göre Şerif, İran Cumhurbaşkanına, Pakistan'ın “bölgesel barış ve güvenliği ilerletmek için dürüst ve samimi çabalarına tamamen bağlı kaldığını” söyledi.
45 dakika süren görüşmede Şerif’in Pezeşkiyan'a geçen hafta ABD ile görüşmeler için İslamabad'a “üst düzey bir heyet” gönderdiği için teşekkür ettiği belirtildi.
ABD Başkanı Trump bir Amerikan heyetinin İran’la görüşmeler için yarın akşam İslamabad’da olacağını söylemişti.
Ancak İran görüşmelere katılıp katılmayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapmış değil.
İran basınında ABD’nin aşırı taleplerinin, deniz ablukasının halihazırda ateşkesi ihlal ettiği belirtilerek bu koşullarda verimli müzakerelere dair net bir beklentinin olmadığı ifade edildi.
Amerikan CNN televizyonu ise İran kaynaklarına dayanarak İran heyetinin Salı günü İslamabad’a gideceğini öne sürmüştü.
20:23,
İran ikinci tur müzakereleri ret mi etti? 'Bu koşullar altında verimli müzakereler için beklenti yok'
ABD medyası İran ile Pakistan'da ikinci tur müzakerelerin bu hafta içinde başlayacağını öne sürerken İran'ın halen bir karar vermediği anlaşılıyor.
İran İran resmi haber ajansı IRNA'nın dış politika muhabirine dayandırdığı haberine göre Tahran'da mevcut koşullar altına verimli müzakereler için net bir beklenti yok.
Habere göre "Amerika'nın aşırı talepleri, mantıksız ve gerçekçi olmayan istekleri, sık sık pozisyon değiştirmesi, sürekli çelişkileri ve ateşkes anlaşmasının ihlali olarak kabul edilen sözde deniz ablukasının devam etmesi, tehditkar söylemlerle birlikte, müzakerelerin ilerlemesini şimdiye kadar engelledi ve bu koşullar altında verimli müzakereler için net bir beklenti yok."
Ajans ABD tarafından yayımlanan haberleri "onların medya oyunu" diye niteledi ve bu haberlerin "İran'a baskı yapmak için 'suçlama oyununun' bir parçası" olduğunu yazdı.
17:34,
İran'dan uyarı: Bir sonraki savaşta daha fazla savaş uçağı yok edeceğiz
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bir sonraki savaşta daha fazla uçak düşüreceklerini söyledi.
Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinde birkaç insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini belirten Azizi, "40 günlük savaşta ise 170 İHA'nın yanı sıra F-35 gibi gelişmiş savaş uçaklarını da başarıyla vurduk. Bir sonraki savaşta daha fazla savaş uçağını yok etmenin yanında düşman gemilerinin de peşine düşeceğiz" ifadelerini kullandı.
17:27,
İran basını: Henüz Pakistan'a müzakere heyeti gönderme kararı alınmadı
İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, deniz ablukasının devam etmesi halinde müzakerelere katılmayacak.
Haberde ayrıca, ABD ile yürütülen ilk tur müzakerelerinden sonra mesaj alışverişinin devam ettiği ancak Hürmüz Boğazı’nda devam eden ablukadan dolayı İran’ın Pakistan’a müzakere heyeti göndermesi hususunda henüz karar almadığı belirtildi.
16:26,
Trump müzakere öncesi yine tehdide sarıldı: 'Anlaşmayı kabul etmezlerse vuracağız'
ABD Başkanı Trump ABC kanalına konuştu, "İran ile barış anlaşması için olacak” dedi. Trump, “İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti ancak yine de barış anlaşmasına varılabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya paylaşımındaysa, "Temsilcilerim Pakistan'ın İslamabad kentine gidiyor, müzakereler için yarın akşam orada olacaklar" dedi.
“Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz, umarım kabul ederler” diyen Trump, kabul etmemesi halinde İran'ı, tüm enerji santralleri ve köprülerini yıkmakla tehdit etti.
İran limanlarını abluka altına alma girişiminde bulunarak ateşkesi ihlal eden Trump, mesajında tam aksine, İran'ı ateşkesi bozmakla itham etti.
"Bizim gemilerimiz geçemiyorsa, kimsenin gemisi geçemez" diyen İran yönetimine seslenen Trump, şu ifadeleri kullandı:
ARTIK CİCİ ÇOCUK OLMAK YOK! Hızlıca çökecekler, kolayca çökecekler ve eğer ANLAŞMAYI kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer Başkanlar tarafından İran'a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır.
Trump, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Salı günü yapılacak İran görüşmelerine katılacağını söyledi.
15:13,
İran, Hürmüz'ü geçmek isteyen 2 tankere izin vermedi
ABD'nin İran limanlarını abluka altına alma girişiminin ardından İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceğini açıklamıştı.
Tesnim'in haberine göre, bugün Hürmüz'den geçmeye çalışan Botsvana ve Angola bayraklı iki gemiye izin verilmedi.
Geçişleri "izinsiz" olarak tanımlanan iki gemi, rotalarını değiştirmeye zorlandı.
14:37,
Hamaney'in Başdanışmanı: Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi" dedi.
Velayeti, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi. Bugün yalnızca Hürmüz ve Malakka'nın güvenliği biz ve ortaklarımız tarafından garanti edilmekle kalmıyor, Babül Mendeb Boğazı da kardeşlerimiz Ensarullah'ın (Husiler) elindedir.
Velayeti ayrıca, Hürmüz Boğazı'na müdahale yolu aramak için Paris'te toplanan Avrupa ülkelerine ilişkin ise "Eğer İngiltere ve Fransa seyrüsefer güvenliği konusunda endişeliyse Manş Boğazı (Manş Denizi) ve Cebelitarık'taki eski sorunları çözmeyi düşünsünler" ifadesini kullandı.
13:16,
Ateşkesin kırılganlığı, dört ülkenin iç gerilimleriyle artıyor
Hem İran hem Lübnan cephelerinde birer ateşkes yürürlükte, fakat iki ateşkes de son derece kırılgan.
İran ve Hizbullah, gelinen noktayı ABD ve İsrail karşısında stratejik bir zafer olarak görüyor ve diplomatik sürecin bu askeri-politik zaferin sonuçlarını pekiştirmesini istiyor.
Fakat diplomatik süreç, hâlâ büyük yol kazaları yaşıyor. Hürmüz Boğazı'nın dün tekrar kapanması, son üç günü kalan iki haftalık ateşkesin nereye bağlanacağı noktasındaki baskıyı giderek artırıyor.
Gerilim, ABD, İsrail, İran ve Lübnan'ın iç siyasetine de yansıyor.
soL, ateşkesin akıbetine ve savaşın tarafı olan dört ülkedeki iç siyasi gerilimlere mercek tuttu.
12:54,
Pezeşkiyan: Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.
Ülkede yönetime yönelik eleştirileri görmezden gelmediklerini ve kabul ettiklerini belirten Pezeşkiyan, ancak ABD-İsrail saldırılarına karşı toplumun birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer faaliyetlerini engelleme çabalarının geçerli bir dayanağı bulunmadığını söyleyen Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz" dedi.
Pezeşkiyan Tahran yönetiminin savaşı başlatan taraf olmadığını ve onurlu bir şekilde savaşı bitirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
11:21,
İran'da can kaybı 3 bin 468'e yükseldi
İran Şehitler ve Gaziler Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 468'e yükseldiği belirtildi.
Öte yandan İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında hedef alınan veya yakınlarına düşen bombalar nedeniyle zarar gören hastanelerin görüntülerini paylaştı.
Paylaşılan görüntülerde, düşen bombalar nedeniyle hastane müştemilatının hasar gördüğü, bir hastanede bir hemşirenin yeni doğan ünitesindeki bebekleri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
10:55,
İran: Temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik endişe bulunmuyor
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ülkede temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik herhangi bir endişe bulunmadığını söyledi.
Sadık, ülkenin güneyindeki limanlarda olası sorunlara karşı kuzey limanlarının kapasitesinin artırılması ve ürün girişinin hızlandırılması amacıyla sınır geçiş noktalarının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Hükümetin temel ihtiyaç maddelerinin temini için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Sadık, savaş sürecinde halkın stok yapmama konusundaki duyarlılığının da kendileri için önemli olduğunu söyledi.
10:53,
İran sivil uçuşları kademeli olarak açmaya hazırlanıyor
İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkede sivil uçuşların dört aşamalı olarak yeniden başlatılacağını açıkladı.
Planlamaya göre ilk aşamada aktarmalı uçuşlara izin verilecek. İkinci aşamada ülkenin doğusundaki havalimanlarından yapılacak seferler başlayacak. Üçüncü aşamada ise başkent Tahran'da bulunan ABD-İsrail saldırılarında büyük hasar gören Mehrabad ve İmam Humeyni havalimanları yeniden kullanılacak. Son aşamada ise ülkenin batı bölgelerindeki havalimanları faaliyete geçecek.
Öte yandan İran'da uçak bileti satışlarının durdurulduğu, ikinci bir duyuruya kadar bilet satış işlemlerinin yapılamayacağı belirtildi.
10:46,
Lübnan'da 1 İsrail askeri öldürüldü
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lidor Porat adlı başçavuş rütbesindeki askerin Lübnan’ın güneyinde meydana gelen bir olay sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, 31 yaşındaki Porat’ın öldüğü olayda biri ağır olmak üzere 9 askerin yaralandığı ifade edildi.
Böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.
İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusu ise Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, düzenlediği saldırılarla 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
10:45,
Kalibaf'tan 'Hürmüz' açıklaması: Biz geçemiyorsak başkası da geçemez
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği durumda başkalarının da geçemeyeceğini söyledi.
Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı ablukayı devam ettirdiğini hatırlatarak, "Bugün Boğaz'da trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır" dedi.
ABD'nin son günlerde ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur" ifadesini kullandı.
Kalibaf, "Amerika ablukayı kaldırmazsa Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kesinlikle kısıtlanacak" diye konuştu.
Pakistan'da ABD ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda yaşadıkları bir konuşmayı da anlatan Kalibaf, "İslamabad'daki ABD heyetine dedim ki, 'Mayın gemileriniz bulunduğu yerden biraz daha ilerlerse kesinlikle ateş edeceğiz.' Geri dönme emrini vermek için 15 dakika istediler ve (emir) verdiler" ifadelerini kullandı.
10:42,
Hürmüz'de trafik durdu: Gemiler Boğaz'dan çekiliyor
İran, ABD’nin ateşkes koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı hâlâ kapalı tutuyor.
Denizcilik veri sağlayıcısı Lloyd's List'in aktardığına göre, Körfez'deki gemilerin büyük çoğunluğu önceki konumlarına geri dönüyor.
İran, Hürmüz'de trafiği yeniden başlatmak için ABD'yi limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırmaya çağırıyor.
