ABD-İsrail saldırılarında 51. gün: Ateşkesin sonu yaklaşırken ikinci tur görüşme yapılacak mı?

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan haydutluk sürüyor.

ABD, ateşkese rağmen İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukasını sürdürüyor. Bu abluka kaldırılmadığı gerekçesiyle İran da Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ediyor.

Trafiğin durduğu Körfez'de gemiler geri çekilmeye başladı. Devrim Muhafızları net bir açıklamayla, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirli gemilerin hareket etmemesi gerektiğini, Boğaz'a yaklaşan her türlü geminin "düşmanla işbirliği" içinde sayılacağını ve hedef alınacağını duyurdu. Meclis Başkanı Kalibaf da "Biz geçemiyorsak kimse geçemez" dedi.

Lübnan'da ise 10 günlük geçici ateşkese rağmen İsrail, Hizbullah'a karşı saldırıları sürüyor. Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalarda bir İsrail askeri öldü. 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 15'e yükseldi.

Grafik Tasarım: Anadolu Ajansı

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.