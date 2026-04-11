ABD-İsrail saldırılarında 43. gün: Müzakereci heyetler Pakistan'da

28 Şubat'ta İran'a ABD-İsrail haydutluğuyla başlayan, İsrail tarafından 2 Mart'ta Lübnan'da sürdürülen saldırılara 8 Nisan'da alınan ateşkes kararının üçüncü günü.

Müzakereci heyetler Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. İran, heyete "Minab168" adını verdi.

İranlı heyete başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'yle yürütülecek müzakerelere ilişkin, "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok" dedi. Kalibaf, müzakereler öncesi müzakereler öncesinde Tahran’ın "kırmızı çizgilerini" hatırlatarak, görüşmelerin fiilen başlaması için Lübnan’da ateşkesin sağlanması ve İran’ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Bloke edilen varlıklarla ilgili ABD'nin adım attığı iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tehditlerini sürdüren Trump, "Nükleer silah olmayacak. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor" iddiasında bulundu. ABD heyeti başındaki Başkan Yardımcısı JD Vance müzakereler için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz" ifadelerini kullandı.

Lübnan'a İsrail saldırıları ise durmadı. Ambulansları hedef alacağını duyuran İsrail ordusu, bir de devlet binasını hedef aldı. 13 devlet görevlisi yaşamını yitirdi. İsrail'in, ABD'nin Beyrut'a saldırıları durdurma talebini kabul ettiği iddia edilirken, Lübnan hükümetinin kabul ettiği ateşkes görüşmelerinin haftaya başlayacağı öne sürüldü. Beyrut’ta onlarca kişi, İsrail ile yapılması planlanan müzakerelere tepki göstererek hükümete karşı protesto düzenledi.

Hizbullah ise saldırılara karşılık vermeye devam etti. Dün roketler, dronlar ve topçu atışlarıyla İsrail ordusunun bulunduğu noktalara 54 saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail de iki askerinin yaralandığını doğruladı.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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