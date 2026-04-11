CANLI
ABD-İsrail saldırılarında 43. gün: Müzakereci heyetler Pakistan'da
İran 'İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok' dedi, Trump tehditlerine devam etti.
Ateşkes masasına oturmadan önce heyetlerin Pakistan Başbakanı ile ayrı görüşmelerinin ardından İran-ABD müzakereleri başladı.
ABD'nin İslamabad görüşmelerini ilerletmek için İran'ın varlıklarının dondurulmasını kaldırmayı kabul ettiği iddia edildi.
İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını gece boyu sürdürdü, elektrik jeneratörlerini hedef aldı. Hizbullah karşılık vermeye devam ediyor.
İran ve ABD arasındaki iletişimi ve mesaj alışverişini başından bu yana Pakistan yürütüyor
16:23
Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini söyledi
Aslı İnanmışık, Can Kuyumcuoğlu
Yayın Tarihi: 11.04.2026 , 07:59 Güncelleme Tarihi: 12.04.2026 , 00:54
28 Şubat'ta İran'a ABD-İsrail haydutluğuyla başlayan, İsrail tarafından 2 Mart'ta Lübnan'da sürdürülen saldırılara 8 Nisan'da alınan ateşkes kararının üçüncü günü.
Müzakereci heyetler Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. İran, heyete "Minab168" adını verdi.
İranlı heyete başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'yle yürütülecek müzakerelere ilişkin, "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok" dedi. Kalibaf, müzakereler öncesi müzakereler öncesinde Tahran’ın "kırmızı çizgilerini" hatırlatarak, görüşmelerin fiilen başlaması için Lübnan’da ateşkesin sağlanması ve İran’ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Bloke edilen varlıklarla ilgili ABD'nin adım attığı iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Tehditlerini sürdüren Trump, "Nükleer silah olmayacak. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor" iddiasında bulundu. ABD heyeti başındaki Başkan Yardımcısı JD Vance müzakereler için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz" ifadelerini kullandı.
Lübnan'a İsrail saldırıları ise durmadı. Ambulansları hedef alacağını duyuran İsrail ordusu, bir de devlet binasını hedef aldı. 13 devlet görevlisi yaşamını yitirdi. İsrail'in, ABD'nin Beyrut'a saldırıları durdurma talebini kabul ettiği iddia edilirken, Lübnan hükümetinin kabul ettiği ateşkes görüşmelerinin haftaya başlayacağı öne sürüldü. Beyrut’ta onlarca kişi, İsrail ile yapılması planlanan müzakerelere tepki göstererek hükümete karşı protesto düzenledi.
Hizbullah ise saldırılara karşılık vermeye devam etti. Dün roketler, dronlar ve topçu atışlarıyla İsrail ordusunun bulunduğu noktalara 54 saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail de iki askerinin yaralandığını doğruladı.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
00:54,
Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Sert şekilde karşılık verilecek'
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan askeri gemilere “sert şekilde karşılık verileceğini” açıkladı.
Devrim Muhafızları Donanması tarafından yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nı akıllı şekilde yönetme yetkisi tamamen bizdedir. Sadece belirli şartlar altında sivil gemilerin geçişine izin verilecektir” ifadelerine yer verildi.
Açıklama, İran’ın yarı resmi Tesnim haber ajansı aracılığıyla paylaşıldı.
Öte yandan Devrim Muhafızları, ABD ordusunun gün içinde iki Amerikan gemisinin boğazdan geçtiği yönündeki iddialarını da yalanladı.
00:14,
Trump: 'İran anlaşma yapsa da yapmasa da biz kazanırız'
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, sonucun ne olursa olsun ABD’nin kazanan taraf olacağını iddia etti.
Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “O ülkeyi tamamen yendik. Anlaşma yaparlar ya da yapmazlar, fark etmez. Amerika açısından biz kazanırız” ifadelerini kullandı.
23:45,
İran Cumhurbaşkanı: Tedarik sistemimiz aksamayacak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son saldırılardan etkilenen üretim tesislerine ilişkin yetkililerden bilgi aldığını açıkladı.
Pezeşkiyan, sosyal medya paylaşımında ülkenin dağıtım ve tedarik sisteminin düzenli şekilde işlemeye devam edeceğini belirtti.
23:33,
Bin Selman ve Macron bölgesel gelişmeleri görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD-İran ateşkesi sonrası bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede ayrıca deniz ticaretine yönelik tehditlerin küresel ekonomi üzerindeki etkileri değerlendirilirken, ikili çeşitli ortak konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.
22:50,
İran ordusundan ABD gemilerinin Hürmüz’den geçtiği iddiasına yalanlama
İran ordusuna bağlı Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, ABD’nin iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği yönündeki açıklamalarını “kesin bir dille” yalanladı.
Sözcü, boğazdan geçiş ve deniz trafiğinin kontrolünün İran Silahlı Kuvvetleri’nin elinde olduğunu belirterek, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) iddialarını reddetti.
ABD daha önce iki savaş gemisinin boğazdan geçtiğini ve mayın temizleme operasyonu yürüttüğünü açıklamıştı.
21:48,
İran basını: 'Hürmüz konusunda ciddi anlaşmazlık var'
İran’ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, ABD ile İran arasında müzakereler için “ortak bir çerçeve” oluşturma amacıyla temasların sürdüğünü bildirdi.
Haberde, görüşmelerin Washington’un “aşırı talepleri” nedeniyle ilerlemekte zorlandığı belirtilirken, Hürmüz Boğazı meselesinin taraflar arasında “ciddi bir anlaşmazlık” konusu olduğu ifade edildi.
21:15,
Netanyahu: İran’la savaşı sürdüreceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı savaşı sürdüreceklerini açıkladı.
Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Benim liderliğimdeki İsrail, İran’ın terör rejimine ve onun vekillerine karşı savaşmaya devam edecek.”
Netanyahu paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alarak, Erdoğan’ı İran’ı “barındırmakla” suçladı ve kendisi için "Kürt vatandaşlara yönelik katliamlardan sorumlu” dedi.
20:50,
Lübnan’da can kaybı 2 bini aştı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana İsrail’in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda en az 2 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 436 kişinin yaralandığını açıkladı.
20:35,
ABD: İki savaş gemimiz Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini açıkladı.
Açıklamada, geçişin boğazın deniz mayınlarından temizlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir operasyonun parçası olduğu belirtildi.
19:47,
Lübnan Başbakanı ABD ziyaretini erteledi
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkedeki mevcut durum nedeniyle Birleşmiş Milletler ve ABD ziyaretini ertelediğini açıkladı.
Karar, İsrail ve Lübnanlı yetkililerin önümüzdeki hafta ABD’de görüşme yapmasının beklendiği bir dönemde geldi.
Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Lübnanlı milletvekili Hassan Fadlallah ise İsrail ile doğrudan müzakereleri reddettiklerini belirterek, bu tür girişimlerin ülke içinde bölünmeleri derinleştireceğini ifade etti.
19:02,
Trump: 'İran büyük kaybediyor'
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında İran’ın savaşta “büyük kayıplar verdiğini” öne sürdü.
Trump, İran’ın donanma, hava kuvvetleri ve hava savunma kapasitesinin kalmadığını iddia ederken, “Herkes onların kaybettiğini biliyor, hem de büyük kaybettiklerini” ifadelerini kullandı.
Açıklama, ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen görüşmeler sürerken geldi.
18:31,
Beyaz Saray: ABD ve İran heyetleri yüz yüze görüştü
Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve diğer Amerikalı yetkililerin, İslamabad’da İran heyetiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı.
Bu gelişme, iki ülke arasında uzun süredir dolaylı yürütülen temasların ardından ilk doğrudan müzakere olarak kayda geçti.
18:12,
Rubio’dan İranlı yetkilinin yakınlarına vize iptali
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar’ın bazı yakınlarının oturum ve vizelerinin iptal edildiğini açıkladı.
Rubio, İbtikar’ın oğlu İsa Haşimi ile ailesinin ABD’de yaşama ayrıcalığından yararlanmaması gerektiğini savunarak, söz konusu kişilerin sınır dışı edilmek üzere göçmenlik yetkililerinin gözetimine alındığını belirtti.
Karar, ABD’nin daha önce bazı İranlı isimlerin oturumlarını iptal etmesinin ardından geldi.
17:43,
İran ABD basınını yalanladı: Hürmüz’den hiçbir ABD gemisi geçmedi
İran devlet televizyonu IRIB, üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı’ndan herhangi bir ABD gemisinin geçmediğini açıkladı.
Açıklama, Axios tarafından ABD’li yetkililere dayandırılan ve bazı Amerikan savaş gemilerinin boğazdan geçtiği öne sürülen haberin ardından geldi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, boğazın mayınlardan temizlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü iddia etmişti.
16:23,
Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini belirtti.
NewsNation kanalına konuşan Trump, ABD'li ve İranlı heyetlerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başladığı bilgisini verdi.
Taraflar arasında Pakistanlı aracılar yoluyla düzenlenen görüşmelere ilişkin konuşan Trump, İran'da sistemin çökmekte olduğunu öne sürdü.
Küresel petrol nakliyesi için Hürmüz Boğazı'na alternatif yolların arandığını kaydeden ABD Başkanı, boğazın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini söyledi.
Trump, müzakerelerin iyi gitmemesi halinde ABD'nin yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.
15:42,
İran medyası: İslamabad'da İran-ABD müzakereleri başladı
Tasnim Haber Ajansı'nın İslamabad'a muhabiri, İran ile ABD'li heyetler arasındaki müzakerelerin başladığını duyurdu.
Press TV'de de "barış görüşmeleri başladı" ifadeleri kullanıldı. Haberde, "İran, Lübnan'daki ateşkesin henüz tam olarak sağlanmadığına inanıyor ve ABD'nin, Siyonist rejimin taahhütlerini yerine getirmesi için baskı yapma yükümlülüğü bulunuyor. İran heyeti, bu konuyu hem Pakistanlı arabulucu vasıtasıyla hem de müzakere odasındaki görüşmelerde ciddiyetle takip ediyor" denildi.
İran heyetinin, ABD'nin daha önceki müzakereleri ihlal ettiğinin de göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.
15:29,
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi
İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi.
Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" dedi. Askeri olarak da teyakkuzda olduklarını ekledi. Bekayi, olası ateşkes ihlallerini yakından takip ettiklerini ve Lübnan’da bulunan İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını belirtti.
15:22,
İran medyası: İslamabad'daki İran heyeti Hizbullah ile de temas halinde
Press TV, İslamabad'daki İran heyetinin ABD ile görüşmelerde gerekli kararları almak için Hizbullah ile temas halinde olduğunu duyurdu.
İran'ın kırmızı çizgilerini Hürmüz Boğazı, tazminat talebi, varlıkların dondurulmasının kaldırılması ve bölgesel ateşkes olarak belirlediği ifade edildi.
Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mohajerani, "Lübnan'da ateşkes anlaşmanın bir parçasıydı ve Pakistan tarafı bunu teyit etti" dedi. Sözcü, Pakistan'a bir heyet göndermenin Tahran'ın ABD ile müzakere etme kararlılığını gösterdiğini söylerken, "parmaklarının tetikte kalacağı" uyarısında bulundu. Tahran'ın "egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini veya geri adım atmayacağını" söyledi.
14:30,
ABD’nin bölgedeki en büyük radarı vurulmuştu: El Udeyd üssündeki yıkım görüntülendi
ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesis ve üssü zarar gördü, bir bölümü kullanılamaz hale gelmişti. Bunlardan biri de Katar’daki El Udeyd Hava Üssü'ydü.
Üste "tam isabetle" vurulan erken uyarı radarının görüntüleri ortaya çıkmıştı, radarın ABD’nin bölgedeki “gözü” olarak bilindiği ve 1,1 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti.
14:02,
'ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul etti' iddiası
İranlı üst düzey bir kaynak ABD'nin Katar ve diğer yabancı bankalarda dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini ve bu adımı İslamabad'daki görüşmelerde Washington ile bir anlaşmaya varılması konusunda "ciddiyet" işareti olarak değerlendirdiğini söyledi.
Kaynak, Reuters'e verdiği demeçte, varlıkların dondurulmasının kaldırılmasının "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı" olduğunu ve bunun görüşmelerde kilit bir konu olmasının beklendiğini söyledi.
İkinci bir İranlı kaynak da, ABD'nin Katar tarafından dondurulmuş olan 6 milyar dolarlık İran fonunu serbest bırakmayı kabul ettiğini söyledi. İddiaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
13:53,
ABD Başkan Yardımcısı Vance ve ekibi Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İran ile bugün yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri için İslamabad'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
13:36,
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, elektrik jeneratörleri vuruldu
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye kenti ve çevresine şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Meyfedun beldesinde bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçaklarının Kefr Sir beldesine düzenlediği 3 hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Zifta-Nebatiye otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu karşısında bulunan binayı bombalaması sonucu 4 kişi öldü. Kusaybe beldesini hedef alan İsrail saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kentin Tul beldesini hedef alan İsrail ordusu, El-Makam Mahallesi ile Şehid Sabra Caddesi'ndeki çok sayıda binayı yerle bir etti.
Cibşit beldesinde İsrail ordusunun elektrik jeneratörlerini toplu halde bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu tesis tamamen yıkıldı ve yangın çıktı.
Hiyam beldesini gece saatlerinde bombalayan İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Kefr Rumman beldesine de saldırılar düzenledi. Sur kentinde ise İsrail ordusuna ait tanklar Mansuri, Kalile ve Hınniyye beldelerini hedef aldı.
İsrail ordusu Şeba beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirirken, bunun saldırıların başlangıcından bu yana Şeba beldesini hedef alan ilk saldırı olduğu aktarıldı.
12:26,
İran devlet televizyonu: İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı ile görüştü
ABD ile müzakereler için Pakistan’da bulunan İran müzakere heyeti, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
İran devlet televizyonu, İran müzakere heyetinin ile Pakistan Başbakanı ile görüştüğünü ve görüşmenin devam ettiğini duyurdu.
12:09,
İspanya hükümetinden Netanyahu'nun sözlerine sert yanıt
İspanya’nın İsrail’in İran’a saldırılarına, Gazze'deki soykırıma ve Lübnan’daki katliama yönelik sert eleştirileri sonrası Netanyahu İspanya’yı Gazze koordinasyon merkezinden çıkarmıştı. Netanyahu, İspanya'yı "bedelini ödeyecekler" diyerek tehdit etmişti.
İspanya hükümeti, Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi.
İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendiren açıklamalara karşılık veren Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık" ifadesini kullandı.
Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da ülkesi hakkındaki suçlamalara sosyal medyadan yanıt vererek, "Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız" dedi.
12:01,
ABD bütçesi Mart'ta 164 milyar dolar açık verdi
ABD Hazine Bakanlığı, Mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının 6. ayında federal hükümetin bütçe açığı 164 milyar dolar olarak hesaplandı.
Hükümetin harcamaları Mart'ta yıllık yüzde 4 artışla 549 milyar dolara yükseldi.
Ülkede 2026 mali yılının 6. ayı olan Mart itibarıyla toplam bütçe açığı ise 1,2 trilyon dolara ulaştı.
11:01,
WSJ: ABD Ortadoğu'ya 2 bin yeni asker göndermeye hazırlanıyor
ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Ortadoğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor.
Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD, Ortadoğu'ya 82. Hava İndirme Tümeni'nden bin 500 ila 2 bin yeni asker göndermeyi planlıyor.
Ayrıca ABD Donanması'ndan bir yetkili de binlerce deniz piyadesinin bölgeye yola çıktığını iddia etti.
10:34,
İlk temas: Vance ve Kalibaf ayrı ayrı Pakistan Başbakanı ile görüşecek
Müzakereler öncesi ilk görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'de başlaması planlanıyor.
Anadolu Ajansı muhabirine konuşan kaynaklar, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın ayrı ayrı Pakistan Başbakanı Şerif'le görüşeceğini kaydetti.
Görüşmeler için Pakistan Başbakanı'nın konutu dahil birkaç mekanın hazırlandığı belirtildi.
10:21,
İran basını: ABD taahhütlerini yerine getirmeden müzakere kararı alınmayacak
İran basınına göre Pakistan'daki İran müzakere heyeti, ABD’ye ön şart olarak sunulan ve ABD’nin de kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.
Tasnim Haber Ajansı'nda heyetin, "İran’ın varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan’da ateşkes sağlanması" konusunda sunduğu ön şartların henüz uygulanmadığı ve bu konuyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e ileteceği belirtilirken, müzakere kararının ise ABD’nin ön şartlar ile ilgili tutumuna bağlı olarak alınacağı kaydedildi.
İran devlet televizyonuna göre ABD heyetine yönelik görüşmelerin zamanlaması önkoşulların durumu netleştikten sonra belirlenecek.
10:11,
Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının ertelenmesini istedi
Netanyahu, Ortadoğu’da devam eden güvenlik durumunu gerekçe göstererek yolsuzluk davasının yeniden ertelenmesi talebiyle Kudüs Bölge Mahkemesi'ne dilekçe sundu.
Dilekçede, "Son zamanlarda İsrail'de ve Ortadoğu genelinde meydana gelen dramatik olaylarla ilgili gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerinden dolayı, başbakan en az iki hafta boyunca duruşmalarda ifade veremeyecektir.” denildi.
Gizli gerekçelerin detaylandırıldığı mühürlü bir zarfın mahkemeye teslim edildiğine dikkat çekilen dilekçede, savcılığın yanıtını sunmasının ardından hakimlerin karar vereceği aktarıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ara verilmiş, geçici ateşkesin ilan edilmesiyle duruşmalara Pazar günü devam edileceği duyurulmuştu. Soykırımcı İsrail Başbakanı, 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor. Trump, Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.
09:55,
'ABD, İran'dan ABD'li tutukluların serbest bırakılmasını isteyecek'
ABD'li müzakerecilerin İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde, İran'dan ABD'li mahkumların serbest bırakılmasını isteyeceği öne sürüldü.
Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı yetkililer de müzakerelerin zora girmesi durumunda bu talebin ertelenme olasılığı olduğunu aktardı. Haberde, İran'da tutuklu olduğu bilinen 6 ABD'li olduğuna işaret edildi.
09:42,
ABD heyeti İran görüşmeleri için İslamabad'a ulaştı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.
Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçak İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptı. Vance'in heyetinde Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.
Ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.
08:57,
Trump müzakereler öncesi neler söyledi?
Trump sosyal medyadan ve ABD basınına yaptığı açıklamalar üzerinden tehditlerini sürdürdü. "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyadan kısa vadeli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmiyor gibi görünüyorlar. Bugün hayatta kalmalarının tek nedeni, müzakere etmek" dedi. Hürmüz'de ücret alınmasına izin vermeyeceklerini öne sürdü.
Olası bir anlaşmanın ilk şartıyla ilgili, "Nükleer silah olmayacak" diye konuştu.
08:40,
İsrail medyası: 'Lübnan-İsrail müzakereleri Salı günü Washington'da başlıyor'
The Times of Israel gazetesinin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Lübnan-İsrail müzakerelerinin ilk turu Salı günü Washington'da başlayacak.
Müzakerelerde ABD'yi Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan’ı ise Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad'ın temsil edecek.
ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
07:59,
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok
Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Meclis Başkanı Kalibaf, İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.
Kalibaf, "Ne yazık ki ABD'yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok" dedi.
ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda, İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
soL YZ Beta, soL'un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.