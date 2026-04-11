Trump müzakereler öncesi tehditlerini sürdürdü: 'Hürmüz'den ücret almasına izin vermeyeceğiz'

İran'a saldırıp sonra ateşkese oturmaya mecbur kalan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve ABD basınına verdiği demeçlerle tehditlerini sürdürdü.

Trump, "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyaya kısa vadeli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmiyor gibi görünüyorlar. Bugün hayatta kalmalarının tek nedeni, müzakere etmek" ifadesini kullandı.

Trump, başka bir paylaşımında da İran'ın "sahte haber yapan medyayla ve halkla ilişkilerle" başa çıkma konusunda, savaşma konusundaki becerilerinden çok daha iyi olduklarını savundu. Şöyle devam etti:

Sıfırlama işlemi yapıyoruz. Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz. Daha önce yaptıklarımızdan bile daha iyileri ve bunlarla onları paramparça ettik. Gemileri yüklüyoruz. Yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz, tam bir yıkım için kullandığımızdan bile daha yüksek seviyede. Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız.

Müzakereler sırasında İran'a saldıran Trump, "Doğruyu söyleyip söylemediğinizi bilecek en iyi insanlarla karşı karşıyasınız" iddiasında bulundu.

'Nükleer silah olmayacak'

Olası bir anlaşmanın ilk şartıyla ilgili, "Nükleer silah olmayacak. Biliyorsunuz, bence rejim değişikliği zaten gerçekleşmiş durumda ancak biz bunu hiçbir zaman bir kriter olarak belirlememiştik. Tek kriterimiz nükleer silah olmamasıydı. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın deniz ve hava kuvvetlerinin tamamen yok olduğu hikayesini anlatmaya da devam etti.

'Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almasına izin vermeyeceğiz'

Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden ücret almasına izin vermeyeceklerini savunan Trump, "Uluslararası sular olduğu için buna izin vermeyeceğiz. Eğer bunu yapıyorlarsa kimse yapıp yapmadıklarını bilmiyor ama eğer yapıyorlarsa izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın "otomatik olarak açılacağını" iddia eden Trump, bunun kaçınılmaz olduğunu savundu.

Trump, "Süreç kolay olmayacaktır ama şunu söyleyebilirim, o boğazın trafiğe açılmasını oldukça kısa bir süre içinde sağlamış olacağız" dedi.

'Yedek plana ihtiyacımız yok'

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine İran'la müzakereler konusunda yedek bir plana ihtiyaç duymadıklarını belirterek, "Bir yedek plana ihtiyacınız yok. Bizim elimizde zaten bir plan var. Karşı tarafın ordusu yenilgiye uğratıldı, askeri güçleri tamamen yok oldu" diye konuştu.

Trump, İran'ın müzakerelerde sunulacak şartları kabul edeceğine "inancını" da ifade etti.

Söz konusu müzakereye ilişkin Trump, "Yarın bir araya gelecekler. Tüm sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Trump, İran'la ilgili, "Onlar, yani karşı taraf, önceki başkanlarla tam 47 yıldır müzakere yürütüp duruyorlardı, biz ise öyle uzun uzadıya konuşan bir taraf değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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