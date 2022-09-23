ABD İran'daki internet yaptırımlarını gevşetiyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, ABD ülkedeki internet hizmetlerine yönelik yaptırımları gevşetmek için bir lisans yayınladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında İranlıların serbest bilgi akışını desteklemeyi hedefledikleri" belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yardımcısı Wally Adeyemo, "ABD, İran halkına ücretsiz bilgi akışına verdiği desteği iki katına çıkarıyor" dedi. (İHA)