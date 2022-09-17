İran'da 'kıyafet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan genç kadın hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da polis tarafından "kıyafet kurallarına" uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini, karakolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Amini gözaltından üç gün sonra yaşamını yitirdi.
İran Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Reuters'in haberine göre, polis, 22 yaşındaki kadının karakolda gözaltına alınan diğer kadınlarla birlikte beklerken hastalandığını öne sürdü.
Amini'nin şiddet gördüğü yönündeki iddiaları reddeden polis açıklamasında, genç kadının kalp krizi geçirdiği belirtildi.